Активістам, які зірвали презентацію Платформи примирення, обиратимуть запобіжний захід о 15 годині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Затриманих активістів, які брали участь у зриві презентації Національної платформи примирення і єдності у Києві, сьогодні суд обиратиме запобіжний захід, повідомляє УНН.
Обрання запобіжного заходу відбудеться сьогодні у 15 годині у Печерському районному суді столиці.
Пряму трансляцію з суду можна буде подивитися на сторінці ІА УНН у Facebook за посиланням: https://www.facebook.com/UNNews/.
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Нагадаємо, представники Національного корпусу зірвали презентацію Національної платформи примирення та єдності.
Як повідомлялося, радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу Сергій Сівохо вважає, що Нацкорпус зірвав презентацію Платформи примирення і єдності через те, що війна - це великі гроші і її невигідно закінчувати.
Слідчі, за фактом зриву проведення презентації, розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Було затримано 15 активістів.