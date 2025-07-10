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Адвоката з Київщини, який працював на фсб, засудили до 15 років вʼязниці

Київ • УНН

 • 200 перегляди

Адвоката з Київщини засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за державну зраду. Він створив агентурну мережу для збору інформації та коригував ракетні удари РФ.

Адвоката з Київщини, який працював на фсб, засудили до 15 років вʼязниці

Завдяки доказовій базі Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав адвокат із Київщини, який працював на російську фсб. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Як встановило розслідування, за завданням ворога він сформував агентурну мережу, яка збирала інформацію про посадовців міжнародних організацій та волонтерів у Києві, Дніпрі та Одесі

- йдеться у повідомленні.

Окрім того, разом зі своїми спільниками адвокат коригував ракетні удари рф по оборонних заводах та енергооб’єктах нашої держави.

СБУ своєчасно затримала фігуранта та його спільників у січні 2025 року.

При обшуках у зловмисників вилучено 15 мобільних телефонів, які вони використовували для конспірованого зв’язку з окупантами, а також інші докази їхньої роботи на ворога.

На основі доказової бази, зібраної слідчими СБУ, адвоката визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (вчинення державної зради в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Готував серію диверсій, щоб знеструмити Харків: затримано агента фсб10.07.25, 11:28 • 1240 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Дніпро (місто)
Служба безпеки України
Україна
Одеса
Київ
Tesla
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