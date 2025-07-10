Адвоката из Киевской области, работавшего на ФСБ, приговорили к 15 годам тюрьмы

Благодаря доказательной базе Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил адвокат из Киевской области, работавший на российскую ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Как установило расследование, по заданию врага он сформировал агентурную сеть, которая собирала информацию о должностных лицах международных организаций и волонтерах в Киеве, Днепре и Одессе. - говорится в сообщении.

Кроме того, вместе со своими сообщниками адвокат корректировал ракетные удары РФ по оборонным заводам и энергообъектам нашего государства.

СБУ своевременно задержала фигуранта и его сообщников в январе 2025 года.

При обысках у злоумышленников изъято 15 мобильных телефонов, которые они использовали для конспиративной связи с оккупантами, а также другие доказательства их работы на врага.

На основе доказательной базы, собранной следователями СБУ, адвокат признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (совершение государственной измены в условиях военного положения).

Расследование проводилось при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Готовил серию диверсий, чтобы обесточить Харьков: задержан агент фсб