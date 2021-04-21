Адвокат: в Україні всі досі роблять вигляд, що викрадення Чауса не було
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Незважаючи на те, що з'явилася інформація про причетність розвідки до зникнення екссудді Миколи Чауса, в Україні всі роблять вигляд, що нічого не сталося. Сама ж ситуація загрожує міжнародним скандалом. Таку думку в коментарі для УНН зробив адвокат Ростислав Кравець.
Кравець також повідомив, що на сьогодні немає ніякої інформації.
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"Тиша в Молдові, всі чекають результату цієї комісії про (в парламенті Молдови створена комісія, яка розслідує обставини викрадення) викрадення Чауса в Молдові. Але у них же там все складно зі своєю політичною кризою. З одного боку, я так розумію, Майя Санду хоче розформувати парламент, а з іншого боку - парламент намагається захиститися", - сказав співрозмовник.
Додамо
За інформацією адвоката, дружина Чауса зверталася з проханням про допомогу у встановленні місця знаходження в усі правоохоронні органи, але поки ніяких відповідей не отримала.
"Дивно, що в світлі тієї інформації, яка з'явилася щодо паспортів і причетності Головного управління розвідки Міністерства оборони до цього всього, в Україні таке враження ніби цього не було. Всі заявили, що вони не причетні, але при цьому Молдова направила ноту про зняття дипломатичного імунітету з військового аташе (Сергія Сметанюка - ред)", - сказав адвокат.
Кравець упевнений, що говорити про непричетність у світлі таких подій некоректно. На його думку, спроба сховатися від цієї ситуації може привести до більш тяжких наслідків.
"Рано чи пізно все одно доведеться якось відповідати", - резюмував адвокат.
Нагадаємо
3 квітня з'явилася інформація про те, що українського суддю-втікача Миколу Чауса викрали в Кишиневі.
Президент модовая виступила із заявою про неприпустимість зникнення людей на території держави.
Пізніше в МВС заявили, що суддю вивезли на територію України.
Однак в Україні заявили, що не причетні до зникнення Чауса.
Також повідомлялося, що президент Молдови Майя Санду через викрадення Чауса двічі намагалася провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, але безуспішно.