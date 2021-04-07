Кулеба у розмові з головою МЗС Молдови: Україна не причетна до ситуації з Чаусом

Цитата

“Міністри приділили увагу ситуації довкола колишнього українського судді Миколи Чауса, який чотири роки тому незаконно, за не до кінця з’ясованих обставин потрапив на територію Молдови, де попросив політичного притулку, а нині зник у Молдові за не менш дивних обставин.

За словами глави МЗС України, вітчизняні правоохоронці очікували, що після позитивного для України завершення судового розгляду скарги Миколи Чауса на відмову надати йому притулок, він буде екстрадований в рамках міжнародної правової допомоги на підставі європейських конвенцій та двосторонніх договорів про видачу правопорушників і про взаємну допомогу у кримінальних справах.

Міністр відзначив, що Україна не причетна до нинішньої ситуації з Миколою Чаусом, а для встановлення усіх її обставин, зокрема місця перебування колишнього судді, пропонує Молдові створити спільну робочу групу. Він також запевнив, що для України Молдова була, є і залишається другом”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Українська сторона переконана, що ситуацію намагаються “використати на свою користь сили, які не просто не зацікавлені у подальшому поглибленні українсько-молдовського співробітництва, а й ставлять за мету зірвати позитивний для обох країн розвиток відносин, зміцнення європейських перспектив України і Молдови”.

Зокрема, під час розмови сторони обговорили загострення Росією безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України та нарощування військ РФ довкола кордонів нашої держави. Ауреліу Чокой запевнив у незмінній підтримці Молдовою суверенітету та територіальної цілісності України.

Що було раніше

3 квітня з’явилася інформація про викрадення в Кишиневі колишнього судді Миколи Чауса.

У понеділок, 5 квітня, президент Молдови Майя Санду заявила про неприпустимість викрадення людей на території держави. Вона звернулася до МВС та Служби інформації і безпеки Молдови з вимогою негайно розібратися у ситуації, що виникла.

Пізніше міністр внутрішніх справ Молдови Павел Войку повідомив, що Чауса викрали іноземні громадяни, а підрозділи МВС провели розслідування, встановили частину організаторів викрадення Чауса і затримали одного підозрюваного.

Доповнення

Скандальний колишній суддя Микола Чаус з 2016 року переховувався в Кишиневі, проте Молдова відмовила йому в наданні притулку. Це рішення 3 березня 2021 року ухвалила Колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Вищої судової палати Молдови.

Повідомлялося, що Україна вимагає екстрадиції судді.

Чауса обвинувачують в отриманні хабара у 150 тис. доларів. Суддя зберігав гроші в трилітрових банках, захованих на городі.