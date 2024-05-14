Адміністрація Байдена відкидає вбивства в Газі як геноцид і засуджує напади на гуманітарні конвої

ukenru
10:47 • 30503 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 49960 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 49682 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 63869 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 78255 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 115042 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 138139 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140084 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 247658 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171331 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.5 м/с
36 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

29 березня, 04:24 • 16953 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 41766 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 24401 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 44803 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 32955 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 247660 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 365947 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 380691 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 295780 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 368560 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 2608 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 2945 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62642 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 79099 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 90290 перегляди
Актуальне
Адміністрація Байдена відкидає вбивства в Газі як геноцид і засуджує напади на гуманітарні конвої

Адміністрація Байдена відкидає вбивства в Газі як геноцид і засуджує напади на гуманітарні конвої

Київ • УНН

 • 18705 перегляди

Білий дім не вважає геноцидом вбивства палестинців у Газі Ізраїлем під час війни з ХАМАСом і засуджує напади на конвої з гуманітарною допомогою.

Адміністрація президента США Джо Байдена не розглядає вбивства палестинців у Газі Ізраїлем під час війни з ХАМАС як геноцид, заявив радник із національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє УНН із посиланням на France 24

Деталі 

Салліван сказав, що Сполучені Штати хочуть бачити ХАМАС переможеним. Він також зазначив, що палестинці, які опинилися в центрі війни, перебувають у "пеклі" і що велика військова операція Ізраїлю в Рафасі була б помилкою.

"Ми не вважаємо те, що відбувається в Газі, геноцидом. Ми твердо й офіційно відкидаємо це твердження", - сказав Салліван журналістам у Білому домі.

Як повідомляється, він висловив занепокоєння повідомленнями про напад ізраїльських поселенців на колону з гуманітарною допомогою, що прямувала до контрольно-пропускного пункту Ерез на півночі Гази. 

"Це повне обурення, що є люди, які нападають на ці конвої і грабують їх. Це абсолютно неприйнятна поведінка", - сказав Салліван. 

Доповнення 

У понеділок у Рафасі, на півдні сектору Гази, загинув міжнародний співробітник служби безпеки ООН - його автомобіль потрапив під обстріл. Представник ООН Фархан Хак заявив, що це перший міжнародний співробітник ООН, убитий в анклаві з 7 жовтня.

Згідно з даними міністерства охорони здоров'я на території, керованій ХАМАС, щонайменше 35 091 палестинця загинули і 78 827 дістали поранення внаслідок ізраїльського військового наступу в Газі. Близько 1170 осіб загинули внаслідок атак, скоєних 7 жовтня під керівництвом ХАМАС, 250 осіб було взято в заручники, за даними Ізраїлю, а 132 людини досі вважаються зниклими безвісти.

Додатково 

Ізраїль зібрав достатню кількість військ на околицях палестинського міста Рафах, щоб найближчими днями розпочати повномасштабну наземну операцію.

Раніше Джейк Салліван підтвердив, що Сполучені Штати не постачатимуть Ізраїлю певних видів наступальних озброєнь у разі проведення великої наземної операції в місті Рафах на півдні сектора Газа. Він також заявив, що нові консультації між посадовими особами США та Ізраїлю щодо ситуації навколо Рафаха відбудуться найближчими днями.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Новини Світу
bilyi-dimБілий дім
orhanizatsiia-obiednanykh-natsiiОрганізація Об'єднаних Націй
dzheik-sallivanДжейк Салліван
rafakhРафах
frantsiiaФранція
dzho-baidenДжо Байден
spolucheni-shtatyСполучені Штати
sektor-hazaСектор Газа
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,458.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,851.51