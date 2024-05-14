Адміністрація Байдена відкидає вбивства в Газі як геноцид і засуджує напади на гуманітарні конвої
Київ • УНН
Білий дім не вважає геноцидом вбивства палестинців у Газі Ізраїлем під час війни з ХАМАСом і засуджує напади на конвої з гуманітарною допомогою.
Адміністрація президента США Джо Байдена не розглядає вбивства палестинців у Газі Ізраїлем під час війни з ХАМАС як геноцид, заявив радник із національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє УНН із посиланням на France 24.
Деталі
Салліван сказав, що Сполучені Штати хочуть бачити ХАМАС переможеним. Він також зазначив, що палестинці, які опинилися в центрі війни, перебувають у "пеклі" і що велика військова операція Ізраїлю в Рафасі була б помилкою.
"Ми не вважаємо те, що відбувається в Газі, геноцидом. Ми твердо й офіційно відкидаємо це твердження", - сказав Салліван журналістам у Білому домі.
Як повідомляється, він висловив занепокоєння повідомленнями про напад ізраїльських поселенців на колону з гуманітарною допомогою, що прямувала до контрольно-пропускного пункту Ерез на півночі Гази.
"Це повне обурення, що є люди, які нападають на ці конвої і грабують їх. Це абсолютно неприйнятна поведінка", - сказав Салліван.
Доповнення
У понеділок у Рафасі, на півдні сектору Гази, загинув міжнародний співробітник служби безпеки ООН - його автомобіль потрапив під обстріл. Представник ООН Фархан Хак заявив, що це перший міжнародний співробітник ООН, убитий в анклаві з 7 жовтня.
Згідно з даними міністерства охорони здоров'я на території, керованій ХАМАС, щонайменше 35 091 палестинця загинули і 78 827 дістали поранення внаслідок ізраїльського військового наступу в Газі. Близько 1170 осіб загинули внаслідок атак, скоєних 7 жовтня під керівництвом ХАМАС, 250 осіб було взято в заручники, за даними Ізраїлю, а 132 людини досі вважаються зниклими безвісти.
Додатково
Ізраїль зібрав достатню кількість військ на околицях палестинського міста Рафах, щоб найближчими днями розпочати повномасштабну наземну операцію.
Раніше Джейк Салліван підтвердив, що Сполучені Штати не постачатимуть Ізраїлю певних видів наступальних озброєнь у разі проведення великої наземної операції в місті Рафах на півдні сектора Газа. Він також заявив, що нові консультації між посадовими особами США та Ізраїлю щодо ситуації навколо Рафаха відбудуться найближчими днями.