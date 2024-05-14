Администрация Байдена отвергает убийства в Газе как геноцид и осуждает нападения на гуманитарные конвои

Администрация президента США Джо Байдена не рассматривает убийства палестинцев в Газе Израилем во время войны с ХАМАС как геноцид, заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает УНН со ссылкой на France 24.

Детали

Салливан сказал, что Соединенные Штаты хотят видеть ХАМАС побежденным. Он также отметил, что палестинцы, оказавшиеся в центре войны, находятся в "аду" и что крупная военная операция Израиля в Рафасе была бы ошибкой.

"Мы не считаем то, что происходит в Газе, геноцидом. Мы твердо и официально отвергаем это утверждение", - сказал Салливан журналистам в Белом доме.

Как сообщается, он выразил обеспокоенность сообщениями о нападении израильских поселенцев на колонну с гуманитарной помощью, направлявшуюся к контрольно-пропускному пункту Эрез на севере Газы.

"Это полное возмущение, что есть люди, которые нападают на эти конвои и грабят их. Это абсолютно неприемлемое поведение", - сказал Салливан.

Дополнение

В понедельник в Рафасе, на юге сектора Газа, погиб международный сотрудник службы безопасности ООН - его автомобиль попал под обстрел. Представитель ООН Фархан Хак заявил, что это первый международный сотрудник ООН, убитый в анклаве с 7 октября.

Согласно данным министерства здравоохранения на территории, управляемой ХАМАС, по меньшей мере 35 091 палестинец погиб и 78 827 получили ранения в результате израильского военного наступления в Газе. Около 1170 человек погибли в результате атак, совершенных 7 октября под руководством ХАМАС, 250 человек были взяты в заложники, по данным Израиля, а 132 человека до сих пор считаются пропавшими без вести.

Дополнительно

Израиль собрал достаточное количество войск в окрестностях палестинского города Рафах, чтобы в ближайшие дни начать полномасштабную наземную операцию.

Ранее Джейк Салливан подтвердил, что Соединенные Штаты не будут поставлять Израилю определенных видов наступательных вооружений в случае проведения крупной наземной операции в городе Рафах на юге сектора Газа. Он также заявил, что новые консультации между должностными лицами США и Израиля по ситуации вокруг Рафаха состоятся в ближайшие дни.