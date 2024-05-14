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Администрация Байдена отвергает убийства в Газе как геноцид и осуждает нападения на гуманитарные конвои
Белый дом не считает геноцидом убийства палестинцев в Газе Израилем во время войны с ХАМАСом и осуждает нападения на конвои с гуманитарной помощью.
На Николаевщине вражеская ракета ударила по открытой местности
Российская ракета упала на открытую местность в Вознесенском районе Николаевской области, никто не пострадал.
Цены на нефть стабильны на фоне ожиданий данных инфляции в США и отчета ОПЕК
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $83,49 за баррель с поставкой в июле во вторник на фоне внимания инвесторов к предстоящим данным по инфляции в США, ежемесячному отчету ОПЕК и потенциальным перебоям в поставках из-за лесных пожаров в Канаде.
Черкасскую область враг ночью атаковал дронами, уничтожено 5 "шахедов"
Ночью враг атаковал Черкасскую область ударными беспилотниками, но украинские защитники успешно сбили 5 беспилотников "Шахид" без жертв и повреждений инфраструктуры.
Ночные заморозки и дожди на юге днем: прогноз на сегодня
На большей части территории Украины 14 мая без осадков, лишь в южных областях умеренные кратковременные дожди; температура ночью от заморозков до 10° тепла, днем 11-22° тепла.
По Херсону россияне ударили баллистикой, по области человек погиб, двое ранены
Российские войска атаковали несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив жилые кварталы, инфраструктуру и убив 1 человека и ранив еще 2, но украинская противовоздушная оборона уничтожила 2 беспилотника "Шахед".
россияне 462 раза обстреляли Запорожскую область
Российские войска 462 раза обстреляли Запорожскую область, в том числе 208 беспилотников и 232 артиллерийских удара, целями которых стали 7 населенных пунктов.
Еще плюс 1400 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 485 430 человек личного состава и 7496 танков.
Два человека пострадали в результате утреннего обстрела Харькова
В результате утреннего обстрела Харькова пострадали 2 человека: мужчина 52 года и женщина 66 лет. У них острая реакция на стресс. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Под Волгоградом грузовой поезд сошел с рельсов после "вмешательства посторонних лиц"
Грузовой поезд сошел с рельсов под Волгоградом из-за вмешательства посторонних лиц, что повлекло за собой задержку движения пассажирских поездов.