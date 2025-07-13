232,7 млн євро на відновлення та компенсації: підсумки конференції URC2025

За підсумками конференції з питань відновлення України URC2025, яка відбулась 10-11 липня в Римі було проголошено 4 спільні заяви, 1 анонс про грантове фінансування та отримано 1 погодження про виділення коштів на загальну суму 232,7 мільйонів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Деталі

Мінрозвитку, МЗС Італії і Європейський банк реконструкції і розвитку підписали угоду про додаткове фінансування на суму 100 млн євро на компенсації за зруйноване житло внаслідок війни у межах програми єВідновлення.

Також були підписані наступні документи:

грантову угоду між Урядом України та Урядом Італійської Республіки на 32,5 млн євро на Програму «Відновлення та збереження культурної спадщини Одеського регіону»;

грантову угоду між Урядом України та Урядом Італійської Республіки на 6 млн євро, на Програму “Відновлення та реконструкція зрошувальних систем Одещини”;

фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком на 134 млн євро на Проєкт «Відновлення транспортних мереж». Йдеться про відновлення критичної транспортної інфраструктури: доріг, мостів, логістичних вузлів у регіонах із підвищеним навантаженням на сполучення. Зокрема - про маршрути, які забезпечують доступ до медичних, гуманітарних та адміністративних послуг у громадах України.

Додатково Мінрозвитку підписало меморандум із МЗС Італії щодо страхового покриття до 100% для банків за експортними кредитами на суму до 1,5 млрд євро.

Нагадаємо

Європейська комісія оголосила про новий пакет фінансової підтримки для України на 2,3 млрд євро – він включає гранти та кредитні гарантії. Як зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, зазначені кошти будуть спрямовані на підтримку бізнесу, інвестиції, відбудову міст, енергетичну безпеку та критичну інфраструктуру.