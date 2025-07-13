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232,7 млн євро на відновлення та компенсації: підсумки конференції URC2025

Київ • УНН

 • 578 перегляди

За підсумками конференції URC2025 Україна отримала 232,7 мільйона євро на відновлення. Кошти спрямують на компенсації за зруйноване житло, відновлення культурної спадщини та зрошувальних систем Одещини, а також транспортних мереж.

232,7 млн євро на відновлення та компенсації: підсумки конференції URC2025

За підсумками конференції з питань відновлення України URC2025, яка відбулась 10-11 липня в Римі було проголошено 4 спільні заяви, 1 анонс про грантове фінансування та отримано 1 погодження про виділення коштів на загальну суму 232,7 мільйонів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Деталі

Мінрозвитку, МЗС Італії і Європейський банк реконструкції і розвитку підписали угоду про додаткове фінансування на суму 100 млн євро на компенсації за зруйноване житло внаслідок війни у межах програми єВідновлення.

Також були підписані наступні документи:

  • грантову угоду між Урядом України та Урядом Італійської Республіки на 32,5 млн євро на Програму «Відновлення та збереження культурної спадщини Одеського регіону»;
    • грантову угоду між Урядом України та Урядом Італійської Республіки на 6 млн євро, на Програму “Відновлення та реконструкція зрошувальних систем Одещини”;
      • фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком на 134 млн євро на Проєкт «Відновлення транспортних мереж». Йдеться про відновлення критичної транспортної інфраструктури: доріг, мостів, логістичних вузлів у регіонах із підвищеним навантаженням на сполучення. Зокрема - про маршрути, які забезпечують доступ до медичних, гуманітарних та адміністративних послуг у громадах України.

        Додатково Мінрозвитку підписало меморандум із МЗС Італії щодо страхового покриття до 100% для банків за експортними кредитами на суму до 1,5 млрд євро.

        Нагадаємо

        Європейська комісія оголосила про новий пакет фінансової підтримки для України на 2,3 млрд євро – він включає гранти та кредитні гарантії. Як зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, зазначені кошти будуть спрямовані на підтримку бізнесу, інвестиції, відбудову міст, енергетичну безпеку та критичну інфраструктуру.

        Євген Устименко

        Євген Устименко

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