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232,7 млн евро на восстановление и компенсации: итоги конференции URC2025

Киев • УНН

 • 156 просмотра

По итогам конференции URC2025 Украина получила 232,7 миллиона евро на восстановление. Средства будут направлены на компенсации за разрушенное жилье, восстановление культурного наследия и оросительных систем Одесской области, а также транспортных сетей.

232,7 млн евро на восстановление и компенсации: итоги конференции URC2025

По итогам конференции по вопросам восстановления Украины URC2025, которая состоялась 10-11 июля в Риме, было провозглашено 4 совместных заявления, 1 анонс о грантовом финансировании и получено 1 согласование о выделении средств на общую сумму 232,7 миллионов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Детали

Минразвития, МИД Италии и Европейский банк реконструкции и развития подписали соглашение о дополнительном финансировании на сумму 100 млн евро на компенсации за разрушенное жилье в результате войны в рамках программы єВідновлення.

Также были подписаны следующие документы:

  • грантовое соглашение между Правительством Украины и Правительством Итальянской Республики на 32,5 млн евро на Программу «Восстановление и сохранение культурного наследия Одесского региона»;
    • грантовое соглашение между Правительством Украины и Правительством Итальянской Республики на 6 млн евро, на Программу “Восстановление и реконструкция оросительных систем Одесской области”;
      • финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком на 134 млн евро на Проект «Восстановление транспортных сетей». Речь идет о восстановлении критической транспортной инфраструктуры: дорог, мостов, логистических узлов в регионах с повышенной нагрузкой на сообщение. В частности - о маршрутах, которые обеспечивают доступ к медицинским, гуманитарным и административным услугам в общинах Украины.

        Дополнительно Минразвития подписало меморандум с МИД Италии относительно страхового покрытия до 100% для банков по экспортным кредитам на сумму до 1,5 млрд евро.

        Напомним

        Европейская комиссия объявила о новом пакете финансовой поддержки для Украины на 2,3 млрд евро – он включает гранты и кредитные гарантии. Как отметила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, указанные средства будут направлены на поддержку бизнеса, инвестиции, восстановление городов, энергетическую безопасность и критическую инфраструктуру.

        Евгений Устименко

        Евгений Устименко

        ОбществоЭкономикаполитикаНовости Мира
        Европейский инвестиционный банк
        Европейская комиссия
        Рим
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