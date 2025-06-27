20 адаптивних спортивних клубів з’явиться у громадах України: оголошені переможці конкурсу "Час діяти, Нестримні"

121 заявка, 8 областей, понад 17 млн грн бюджету — конкурс соціальних ініціатив "Час діяти, Нестримні", спрямований на створення та розвиток адаптивних просторів для ветеранів і людей з інвалідністю у громадах, у 2025 році, відзначився рекордною кількістю підтриманих проєктів — 20 адаптивних клубів у громадах України. Торік у межах конкурсу вже відкрили 15 таких просторів, передає УНН.

"Час діяти, Нестримні" реалізується в 13 областях України. На умовах співфінансування проєкт отримав грантову підтримку від Державної установи "Агенція масового спорту України", за підтримки Міністерства молоді та спорту України в межах програми Президента України "Активні парки", Фонду імені Федора Шпига та Благодійного фонду "МХП-Громаді" в межах програми реінтеграції ветеранів "МХП Поруч".

Олександр Пахолюк, директор Благодійного фонду "МХП-Громаді":

"Час діяти, Нестримні" — це конкурс, який змінює громади. Ми бачимо, як створені простори стають місцями підтримки й відновлення для ветеранів, людей з інвалідністю, переселенців. Ми створюємо умови, щоб спорт ставав доступним інструментом відновлення, соціалізації та активного життя у громадах. Адаптивні простори — важливий інструмент реінтеграції та зміцнення безбар’єрного середовища. У співпраці з місцевою владою, фахівцями і партнерами ми забезпечуємо розвиток таких проєктів, щоб об’єднувати людей і допомагати їм повертатися до повноцінного життя".

Єгор Алєксєєнко, керівник адаптивного напряму ДУ "Агенція масового спорту України":

"Конкурс, "Час діяти, Нестримні" доводить, наскільки актуальною є тема адаптивних клубів для ветеранів, їхніх родин і людей з інвалідністю. Цьогорічні заявки вразили своєю різноплановістю, глибиною ідеї та відчуттям відповідальності за зміни в громадах. Переможцями стали люди, які вже сьогодні формують нову культуру підтримки та відновлення через адаптивний спорт. Цей конкурс - яскравий приклад ефективної кооперації держави, бізнесу та місцевих ініціатив. Впевнений, ці реалізовані простори стануть місцями сили для ветеранів їх родин та людей з інвалідністю".

Вже другий рік поспіль конкурс сприяє розбудові безбар’єрного середовища та розвитку адаптивного спорту в громадах. Переможців "Час діяти, Нестримні" визначала експертна комісія за низкою критеріїв: якість проєкту, наявність відповідного простору для клубу, а також кандидатура тренера з відповідною освітою та досвідом. Важливою умовою була також проактивність громади та її здатність об’єднуватися задля спільної мети — щоб проєкт міг успішно функціонувати й після завершення грантової підтримки.

До експертної комісії конкурсу 2025 року увійшли представники державних структур, громадського сектору та бізнесу:

Лідія Юзвов, директорка департаменту масового спорту та здоров’я нації Міністерства молоді та спорту України,

Єгор Алєксєєнко, начальник відділу адаптивного спорту ДУ «Агенція масового спорту України»,

Марія Мевша, керівниця Центру взаємодії з військовими та ветеранами МХП,

Володимир Панченко, керівник національних проєктів БФ «МХП-Громаді».

Марія Лемберг, директорка Благодійного фонду імені Федора Шпига:

"Ми віримо, що через спорт, активний спосіб життя, громади можуть значно підсилити реінтеграцію ветеранів. Ми вже бачимо приклад, як адаптивні центри стають осередками комунікації та взаємодії. Мріємо, щоб такі центри зʼявлялись у кожній громаді, місті та селищі".

Цьогоріч серед 20 відібраних ініціатив — проєкти з Сумщини, Київщини, Львівщини, Івано-Франківщини, Дніпропетровщини, Полтавщини, Черкащини, Житомирщини, Вінниччини та Тернопільщини.

Переможці "Час діяти, Нестримні 2025"

Military Gym у Сумах,

Функціональні тренування для ветеранів, ВПО та родин військових у Києві,

«Відновлення Незламних» - спортивний простір у Яготині на Київщині,

«Сила Захисників» — кікбоксингова програма в Полтаві,

«Нестримні» — спортивна реабілітація в селі Мирне на Київщині,

Адаптивний пейнтбол у Києві,

T11CF — простір сили для військових і цивільних у Софіївській Борщагівці на Київщині,

«Разом — сильніші!» - спортивний центр у Городку на Львівщині,

«Рух до рівності» - спортивний простір в Заболотові на Івано-Франківщині,

«Fit4All» — відкритий спортивний простір у м.Тернопіль,

«Be Strong» — інклюзивний простір для ветеранів у Львові,

«Разом до відновлення» — адаптивний баскетбол у Львові,

«Простір підтримки» — хаб для відновлення ветеранів у Дніпрі,

«Сила повернення» у Водяниках на Черкащині,

«Сильні разом» — програма розвитку адаптивних видів спорту у м.Івано-Франківськ,

«Сила єдності» — спортивна ініціатива в селі Бобриця на Черкащині,

«Гарт» — адаптивний клуб у Христинівці на Черкащині,

Джиу-джитсу для ветеранів у Житомирі,

«Нові горизонти» — спортивний простір у Райгороді на Вінниччині,

«Повернення в життя» — програма відновлення через спорт у Баланівці на Вінниччині.

Кожен з проєктів отримає до 400 тис. грн гранту на облаштування простору, закупівлю обладнання, оплату роботи фахівців. Реалізація проєктів стартує восени 2025 року.