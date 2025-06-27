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20 адаптивних спортивних клубів з’явиться у громадах України: оголошені переможці конкурсу "Час діяти, Нестримні"

Київ • УНН

 • 596 перегляди

Конкурс соціальних ініціатив "Час діяти, Нестримні" підтримав 20 проєктів зі створення адаптивних просторів для ветеранів та людей з інвалідністю. Заявки відібрано в 8 областях України, а бюджет ініціативи перевищує 17 мільйонів гривень.

20 адаптивних спортивних клубів з’явиться у громадах України: оголошені переможці конкурсу "Час діяти, Нестримні"

121 заявка, 8 областей, понад 17 млн грн бюджету — конкурс соціальних ініціатив "Час діяти, Нестримні", спрямований на створення та розвиток адаптивних просторів для ветеранів і людей з інвалідністю у громадах, у 2025 році, відзначився рекордною кількістю підтриманих проєктів — 20 адаптивних клубів у громадах України. Торік у межах конкурсу вже відкрили 15 таких просторів, передає УНН.

"Час діяти, Нестримні" реалізується в 13 областях України. На умовах співфінансування проєкт отримав грантову підтримку від Державної установи "Агенція масового спорту України", за підтримки Міністерства молоді та спорту України в межах програми Президента України "Активні парки", Фонду імені Федора Шпига та Благодійного фонду "МХП-Громаді" в межах програми реінтеграції ветеранів "МХП Поруч".

Олександр Пахолюк, директор Благодійного фонду "МХП-Громаді":

"Час діяти, Нестримні" — це конкурс, який змінює громади. Ми бачимо, як створені простори стають місцями підтримки й відновлення для ветеранів, людей з інвалідністю, переселенців. Ми створюємо умови, щоб спорт ставав доступним інструментом відновлення, соціалізації та активного життя у громадах. Адаптивні простори — важливий інструмент реінтеграції та зміцнення безбар’єрного середовища. У співпраці з місцевою владою, фахівцями і партнерами ми забезпечуємо розвиток таких проєктів, щоб об’єднувати людей і допомагати їм повертатися до повноцінного життя".

Єгор Алєксєєнко, керівник адаптивного напряму ДУ "Агенція масового спорту України":

"Конкурс,  "Час діяти, Нестримні" доводить, наскільки актуальною є тема адаптивних клубів для ветеранів, їхніх родин і людей з інвалідністю. Цьогорічні заявки вразили своєю різноплановістю, глибиною ідеї та відчуттям відповідальності за зміни в громадах. Переможцями стали люди, які вже сьогодні формують нову культуру підтримки та відновлення через адаптивний спорт. Цей конкурс - яскравий приклад ефективної кооперації держави, бізнесу та місцевих ініціатив. Впевнений, ці реалізовані простори стануть місцями сили для ветеранів їх родин та людей з інвалідністю".

Вже другий рік поспіль конкурс сприяє розбудові безбар’єрного середовища та розвитку адаптивного спорту в громадах. Переможців "Час діяти, Нестримні" визначала експертна комісія за низкою критеріїв: якість проєкту, наявність відповідного простору для клубу, а також кандидатура тренера з відповідною освітою та досвідом. Важливою умовою була також проактивність громади та її здатність об’єднуватися задля спільної мети — щоб проєкт міг успішно функціонувати й після завершення грантової підтримки.

До експертної комісії конкурсу 2025 року увійшли представники державних структур, громадського  сектору та бізнесу:

  • Лідія Юзвов, директорка департаменту масового спорту та здоров’я нації Міністерства молоді та спорту України,
    • Єгор Алєксєєнко, начальник відділу адаптивного спорту ДУ «Агенція масового спорту України»,
      • Марія Мевша, керівниця Центру взаємодії з військовими та ветеранами МХП,
        • Володимир Панченко, керівник національних проєктів БФ «МХП-Громаді».

          Марія Лемберг, директорка Благодійного фонду імені Федора Шпига:

          "Ми віримо, що через спорт, активний спосіб життя, громади можуть значно підсилити реінтеграцію ветеранів. Ми вже бачимо приклад, як адаптивні центри стають осередками комунікації та взаємодії. Мріємо, щоб такі центри зʼявлялись у кожній громаді, місті та селищі".

          Цьогоріч серед 20 відібраних ініціатив — проєкти з Сумщини, Київщини, Львівщини, Івано-Франківщини, Дніпропетровщини, Полтавщини, Черкащини, Житомирщини, Вінниччини та Тернопільщини.

          Переможці  "Час діяти, Нестримні 2025" 

          • Military Gym у Сумах,
            • Функціональні тренування для ветеранів, ВПО та родин військових у Києві,
              • «Відновлення Незламних» - спортивний простір у Яготині на Київщині,
                • «Сила Захисників» — кікбоксингова програма в Полтаві,
                  • «Нестримні» — спортивна реабілітація в селі Мирне на Київщині,
                    • Адаптивний пейнтбол у Києві,
                      • T11CF — простір сили для військових і цивільних у Софіївській Борщагівці на Київщині,
                        • «Разом — сильніші!» - спортивний центр у Городку на Львівщині,
                          • «Рух до рівності» - спортивний простір в Заболотові на Івано-Франківщині,
                            • «Fit4All» — відкритий спортивний простір у м.Тернопіль,
                              • «Be Strong» — інклюзивний простір для ветеранів у Львові,
                                • «Разом до відновлення» — адаптивний баскетбол у Львові,
                                  • «Простір підтримки» — хаб для відновлення ветеранів у Дніпрі,
                                    • «Сила повернення» у Водяниках на Черкащині,
                                      • «Сильні разом» — програма розвитку  адаптивних видів спорту у м.Івано-Франківськ,
                                        • «Сила єдності» — спортивна ініціатива в селі Бобриця на Черкащині,
                                          • «Гарт» — адаптивний клуб у Христинівці на Черкащині,
                                            • Джиу-джитсу для ветеранів у Житомирі,
                                              • «Нові горизонти» — спортивний простір у Райгороді на Вінниччині,
                                                • «Повернення в життя» — програма відновлення через спорт у Баланівці на Вінниччині.

                                                  Кожен з проєктів отримає до 400 тис. грн гранту на облаштування простору, закупівлю обладнання, оплату роботи фахівців. Реалізація проєктів стартує восени 2025 року.

                                                  Лілія Подоляк

                                                  Лілія Подоляк

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                                                  Gas TTF
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