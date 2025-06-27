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20 адаптивных спортивных клубов появятся в громадах Украины: объявлены победители конкурса "Час діяти, Нестримні"

Киев • УНН

 • 462 просмотра

Конкурс социальных инициатив "Час діяти, Нестримні" поддержал 20 проектов по созданию адаптивных пространств для ветеранов и людей с инвалидностью. Заявки отобраны в 8 областях Украины, а бюджет инициативы превышает 17 миллионов гривен.

20 адаптивных спортивных клубов появятся в громадах Украины: объявлены победители конкурса "Час діяти, Нестримні"

121 заявка, 8 областей, более 17 млн грн бюджета — конкурс социальных инициатив "Час діяти, Нестримні", направленный на создание и развитие адаптивных пространств для ветеранов и людей с инвалидностью в громадах, в 2025 году, отличился рекордным количеством поддержанных проектов — 20 адаптивных клубов в громадах Украины. В прошлом году в рамках конкурса уже открыли 15 таких пространств, передает УНН.

"Час діяти, Нестримні" реализуется в 13 областях Украины. На условиях софинансирования проект получил грантовую поддержку от Государственного учреждения "Агентство массового спорта Украины", при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины в рамках программы Президента Украины "Активные парки", Фонда имени Фёдора Шпига и Благотворительного фонда "МХП-Громаді" в рамках программы реинтеграции ветеранов "МХП Поруч".

Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді":

"Час діяти, Нестримні" — это конкурс, который меняет громады. Мы видим, как созданные пространства становятся местами поддержки и восстановления для ветеранов, людей с инвалидностью, переселенцев. Мы создаем условия, чтобы спорт становился доступным инструментом восстановления, социализации и активной жизни в громадах. Адаптивные пространства — важный инструмент реинтеграции и укрепления безбарьерной среды. В сотрудничестве с местными властями, специалистами и партнерами мы обеспечиваем развитие таких проектов, чтобы объединять людей и помогать им возвращаться к полноценной жизни".

Егор Алексеенко, руководитель адаптивного направления ГУ "Агентство массового спорта Украины":

"Конкурс "Час діяти, Нестримні" доказывает, насколько актуальна тема адаптивных клубов для ветеранов, их семей и людей с инвалидностью. Нынешние заявки поразили своей разноплановостью, глубиной идеи и чувством ответственности за изменения в общинах. Победителями стали люди, которые уже сегодня формируют новую культуру поддержки и восстановления через адаптивный спорт. Этот конкурс - яркий пример эффективной кооперации государства, бизнеса и местных инициатив. Уверен, эти реализованные пространства станут местами силы для ветеранов, их семей и людей с инвалидностью".

Уже второй год подряд конкурс способствует развитию безбарьерной среды и развитию адаптивного спорта в общинах. Победителей "Час діяти, Нестримні" определяла экспертная комиссия по ряду критериев: качество проекта, наличие соответствующего пространства для клуба, а также кандидатура тренера с соответствующим образованием и опытом. Важным условием была также проактивность громады и ее способность объединяться для общей цели — чтобы проект мог успешно функционировать и после завершения грантовой поддержки.

В экспертную комиссию конкурса 2025 года вошли представители государственных структур, общественного сектора и бизнеса:

  • Лидия Юзвов, директор департамента массового спорта и здоровья нации Министерства молодежи и спорта Украины,
    • Егор Алексеенко, начальник отдела адаптивного спорта ГУ «Агентство массового спорта Украины»,
      • Мария Мевша, руководитель Центра взаимодействия с военными и ветеранами МХП,
        • Владимир Панченко, руководитель национальных проектов БФ «МХП-Громаді».

          Мария Лемберг, директор Благотворительного фонда имени Фёдора Шпига:

          "Мы верим, что через спорт, активный образ жизни, громады могут значительно усилить реинтеграцию ветеранов. Мы уже видим пример, как адаптивные центры становятся центрами коммуникации и взаимодействия. Мечтаем, чтобы такие центры появлялись в каждой громаде, городе и поселке".

          В этом году среди 20 отобранных инициатив — проекты из Сумщины, Киевщины, Львовщины, Ивано-Франковщины, Днепропетровщины, Полтавщины, Черкасщины, Житомирщины, Виннитчины и Тернопольщины.

          Победители "Час діяти, Нестримні 2025"

          • Military Gym в Сумах;
            • Функциональные тренировки для ветеранов, ВПЛ и семей военных в Киеве;
              • «Відновлення Незламних» - спортивное пространство в Яготине Киевской области;
                • «Сила Защитников» — кикбоксинговая программа в Полтаве;
                  • «Нестримні» — спортивная реабилитация в селе Мирное Киевской области;
                    • Адаптивный пейнтбол в Киеве;
                      • T11CF — пространство силы для военных и гражданских в Софиевской Борщаговке Киевской области;
                        • «Вместе — сильнее!» - спортивный центр в Городке Львовской области;
                          • «Движение к равенству» - спортивное пространство в Заболотове Ивано-Франковской области;
                            • «Fit4All» — открытое спортивное пространство в г. Тернополь;
                              • «Be Strong» — инклюзивное пространство для ветеранов во Львове;
                                • «Вместе к восстановлению» — адаптивный баскетбол во Львове;
                                  • «Пространство поддержки» — хаб для восстановления ветеранов в Днепре;
                                    • «Сила возвращения» в Водяниках Черкасской области;
                                      • «Сильные вместе» — программа развития адаптивных видов спорта в г. Ивано-Франковск;
                                        • «Сила единства» — спортивная инициатива в селе Бобрица Черкасской области;
                                          • «Гарт» — адаптивный клуб в Христиновке Черкасской области;
                                            • Джиу-джитсу для ветеранов в Житомире;
                                              • «Новые горизонты» — спортивное пространство в Райгороде Винницкой области;
                                                • «Возвращение в жизнь» — программа восстановления через спорт в Балановке Винницкой области.

                                                  Каждый из проектов получит до 400 тыс. грн гранта на обустройство пространства, закупку оборудования, оплату работы специалистов. Реализация проектов стартует осенью 2025 года.

                                                  Лилия Подоляк

                                                  Лилия Подоляк

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                                                  Gas TTF
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