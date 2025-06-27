20 адаптивных спортивных клубов появятся в громадах Украины: объявлены победители конкурса "Час діяти, Нестримні"

121 заявка, 8 областей, более 17 млн грн бюджета — конкурс социальных инициатив "Час діяти, Нестримні", направленный на создание и развитие адаптивных пространств для ветеранов и людей с инвалидностью в громадах, в 2025 году, отличился рекордным количеством поддержанных проектов — 20 адаптивных клубов в громадах Украины. В прошлом году в рамках конкурса уже открыли 15 таких пространств, передает УНН.

"Час діяти, Нестримні" реализуется в 13 областях Украины. На условиях софинансирования проект получил грантовую поддержку от Государственного учреждения "Агентство массового спорта Украины", при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины в рамках программы Президента Украины "Активные парки", Фонда имени Фёдора Шпига и Благотворительного фонда "МХП-Громаді" в рамках программы реинтеграции ветеранов "МХП Поруч".

Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді":

"Час діяти, Нестримні" — это конкурс, который меняет громады. Мы видим, как созданные пространства становятся местами поддержки и восстановления для ветеранов, людей с инвалидностью, переселенцев. Мы создаем условия, чтобы спорт становился доступным инструментом восстановления, социализации и активной жизни в громадах. Адаптивные пространства — важный инструмент реинтеграции и укрепления безбарьерной среды. В сотрудничестве с местными властями, специалистами и партнерами мы обеспечиваем развитие таких проектов, чтобы объединять людей и помогать им возвращаться к полноценной жизни".

Егор Алексеенко, руководитель адаптивного направления ГУ "Агентство массового спорта Украины":

"Конкурс "Час діяти, Нестримні" доказывает, насколько актуальна тема адаптивных клубов для ветеранов, их семей и людей с инвалидностью. Нынешние заявки поразили своей разноплановостью, глубиной идеи и чувством ответственности за изменения в общинах. Победителями стали люди, которые уже сегодня формируют новую культуру поддержки и восстановления через адаптивный спорт. Этот конкурс - яркий пример эффективной кооперации государства, бизнеса и местных инициатив. Уверен, эти реализованные пространства станут местами силы для ветеранов, их семей и людей с инвалидностью".

Уже второй год подряд конкурс способствует развитию безбарьерной среды и развитию адаптивного спорта в общинах. Победителей "Час діяти, Нестримні" определяла экспертная комиссия по ряду критериев: качество проекта, наличие соответствующего пространства для клуба, а также кандидатура тренера с соответствующим образованием и опытом. Важным условием была также проактивность громады и ее способность объединяться для общей цели — чтобы проект мог успешно функционировать и после завершения грантовой поддержки.

В экспертную комиссию конкурса 2025 года вошли представители государственных структур, общественного сектора и бизнеса:

Лидия Юзвов, директор департамента массового спорта и здоровья нации Министерства молодежи и спорта Украины,

Егор Алексеенко, начальник отдела адаптивного спорта ГУ «Агентство массового спорта Украины»,

Мария Мевша, руководитель Центра взаимодействия с военными и ветеранами МХП,

Владимир Панченко, руководитель национальных проектов БФ «МХП-Громаді».

Мария Лемберг, директор Благотворительного фонда имени Фёдора Шпига:

"Мы верим, что через спорт, активный образ жизни, громады могут значительно усилить реинтеграцию ветеранов. Мы уже видим пример, как адаптивные центры становятся центрами коммуникации и взаимодействия. Мечтаем, чтобы такие центры появлялись в каждой громаде, городе и поселке".

В этом году среди 20 отобранных инициатив — проекты из Сумщины, Киевщины, Львовщины, Ивано-Франковщины, Днепропетровщины, Полтавщины, Черкасщины, Житомирщины, Виннитчины и Тернопольщины.

Победители "Час діяти, Нестримні 2025"

Military Gym в Сумах;

Функциональные тренировки для ветеранов, ВПЛ и семей военных в Киеве;

«Відновлення Незламних» - спортивное пространство в Яготине Киевской области;

«Сила Защитников» — кикбоксинговая программа в Полтаве;

«Нестримні» — спортивная реабилитация в селе Мирное Киевской области;

Адаптивный пейнтбол в Киеве;

T11CF — пространство силы для военных и гражданских в Софиевской Борщаговке Киевской области;

«Вместе — сильнее!» - спортивный центр в Городке Львовской области;

«Движение к равенству» - спортивное пространство в Заболотове Ивано-Франковской области;

«Fit4All» — открытое спортивное пространство в г. Тернополь;

«Be Strong» — инклюзивное пространство для ветеранов во Львове;

«Вместе к восстановлению» — адаптивный баскетбол во Львове;

«Пространство поддержки» — хаб для восстановления ветеранов в Днепре;

«Сила возвращения» в Водяниках Черкасской области;

«Сильные вместе» — программа развития адаптивных видов спорта в г. Ивано-Франковск;

«Сила единства» — спортивная инициатива в селе Бобрица Черкасской области;

«Гарт» — адаптивный клуб в Христиновке Черкасской области;

Джиу-джитсу для ветеранов в Житомире;

«Новые горизонты» — спортивное пространство в Райгороде Винницкой области;

«Возвращение в жизнь» — программа восстановления через спорт в Балановке Винницкой области.

Каждый из проектов получит до 400 тыс. грн гранта на обустройство пространства, закупку оборудования, оплату работы специалистов. Реализация проектов стартует осенью 2025 года.