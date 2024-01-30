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12 співробітників Агентства ООН в Газі причетні до нападу ХАМАС на Ізраїль, а зв'язки з бойовиками має кожний десятий - WSJ

12 співробітників Агентства ООН в Газі причетні до нападу ХАМАС на Ізраїль, а зв'язки з бойовиками має кожний десятий - WSJ

Київ • УНН

 • 22151 перегляди

За даними американської розвідки, щонайменше 12 співробітників агентства ООН у справах палестинських біженців були причетні до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Близько 10% співробітників агентства в Газі мають тісні зв'язки з бойовиками.

Щонайменше 12 співробітників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАПОР) мали відношення до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, а приблизно 10% співробітників у Газі мають зв'язки з бойовиками. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на дані американської розвідки, передає УНН.

Деталі

Згідно з розвідувальним досьє, наданими США, шестеро співробітників Агентства ООН з надання допомоги та організації робіт (БАПОР) брали безпосередню участь у нападі ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Двоє допомогли викрасти ізраїльтян. Двоє інших були відстежені до місць, де були застрелені десятки ізраїльських цивільних осіб. Інші координували логістику нападу, включно із закупівлею зброї. Із 12 співробітників БАПОР, причетних до нападів, семеро були вчителями початкової або середньої школи.

Зокрема, згадується вчитель арабської мови з БАПОРу, який, як ідеться у звітах, став командиром бойовиків ХАМАС і брав участь у терористичному нападі на кібуц Беері, унаслідок якого 97 осіб було вбито та майже 26 людей викрали та взяли в якості заручників у Газу.

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Усього, за оцінками розвідки, приблизно 1200 із 12 000 співробітників БАПОР в секторі Гази мають зв'язки з ХАМАС або Палестинським ісламським джихадом. А приблизно половина мають близьких родичів, які належать до ісламістських угруповань бойовиків.

Також у звіті йдеться про те, що 23% співробітників-чоловіків БАПОРу були пов'язані з ХАМАС, що вище, ніж серед дорослих чоловіків у секторі Гази, де у середньому 15% чоловіків мають такі зв'язки. Це вказує на вищу політизацію агентства, ніж населення загалом.

Інформація у звітах розвідки, ґрунтується на даних радіоперехватів, даних геолокації мобільних телефонів, допитах захоплених бойовиків і документах, виявлених у мертвих бойовиків. Після того, як дані були передані офіційним представникам країн-членів ООН, були ухвалені рішення про призупинення фінансування БАПОР.

Представник організації відмовив журналістам в коментарі, заявивши, що стосовно агентства ведеться внутрішнє розслідування ООН.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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