12 сотрудников Агентства ООН в Газе причастны к нападению ХАМАС на Израиль, а связи с боевиками имеет каждый десятый - WSJ

По меньшей мере 12 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) имели отношение к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября, а примерно 10% сотрудников в Газе имеют связи с боевиками. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные американской разведки, передает УНН.

Детали

Согласно разведывательному досье, предоставленному США, шестеро сотрудников Агентства ООН по оказанию помощи и организации работ (БАПОР) принимали непосредственное участие в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября. Двое помогли похитить израильтян. Двое других были отслежены до мест, где были застрелены десятки израильских гражданских лиц. Другие координировали логистику нападения, включая закупку оружия. Из 12 сотрудников БАПОР, причастных к нападениям, семеро были учителями начальной или средней школы.

В частности, упоминается учитель арабского языка из БАПОРа, который, как говорится в отчетах, стал командиром боевиков ХАМАС и участвовал в террористическом нападении на кибуц Беэри, в результате которого 97 человек были убиты и почти 26 человек похитили и взяли в качестве заложников в Газу.

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Всего, по оценкам разведки, примерно 1200 из 12 000 сотрудников БАПОР в секторе Газа имеют связи с ХАМАС или Палестинским исламским джихадом. А примерно половина имеют близких родственников, принадлежащих к исламистским группировкам боевиков.

Также в отчете говорится о том, что 23% сотрудников-мужчин БАПОРа были связаны с ХАМАС, что выше, чем среди взрослых мужчин в секторе Газа, где в среднем 15% мужчин имеют такие связи. Это указывает на более высокую политизацию агентства, чем населения в целом.

Информация в отчетах разведки, основывается на данных радиоперехватов, данных геолокации мобильных телефонов, допросах захваченных боевиков и документах, обнаруженных у мертвых боевиков. После того, как данные были переданы официальным представителям стран-членов ООН, были приняты решения о приостановлении финансирования БАПОР.

Представитель организации отказал журналистам в комментарии, заявив, что в отношении агентства ведется внутреннее расследование ООН.

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