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10 тис. гривень за гектар: в Україні стартує програма виплат аграріям за вирощування бавовнику

Київ • УНН

 • 294 перегляди

З 10 червня аграрії, що вирощують бавовник в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, можуть подавати заявки на отримання 10 тис. грн/га. Заявки прийматимуться до 10 липня.

10 тис. гривень за гектар: в Україні стартує програма виплат аграріям за вирощування бавовнику

Сьогодні, 10 червня, в Державному аграрному реєстрі розпочинається прийом заявок на отримання коштів для сільгосптоваровиробників, які вирощують бавовник. Аграріям виплачуватимуть по 10 тис. гривень за гектар, а заявку можна буде подати протягом місяця. Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики, передає УНН.

У Державному аграрному реєстрі розпочинатися прийом заявок на бюджетну субсидію з розрахунку на одиницю оброблювальних угідь для сільгосптоваровиробників, які вирощують бавовник. Прийом заявок розпочинається 10 червня о 9.00 і триватиме до 10 липня 2025 року включно 

- йдеться в повідомленні.

Заявку можуть подати юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які:

  • здійснюють вирощування бавовнику на території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей;
    • зареєстровані в Державному аграрному реєстрі;
      • не мають заборгованостей перед бюджетом;
        • не перебувають у процедурі банкрутства або ліквідації;
          • не притягалися до кримінальної відповідальності, не мають судимості чи перебувають в розшуку;
            • не внесені до санкційних списків;
              • не включені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
                • не провадять господарської діяльності на тимчасово окупованих територіях, а також на території рф та білорусь.

                  Як подати заявку:

                  • зареєструйтесь або увійдіть до особистого кабінету на сайті Державного аграрного реєстру;
                    • відкрийте програму підтримки у розділі “Доступні програми”. Заповність анкету відповідної форми;
                      • додайте до заявки довідку про підсумки сівби бавовнику під урожай поточного року за підписом юридичної особи або фізичної особи-підприємця та довідку з ДПС про відсутність податкової заборгованості, на дату її оформлення.
                        • натисніть “Подати заявку” навпроти назви програми підтримки;
                          • система згенерує заповнену заявку згідно з формою додатку 4 до Порядку. Перевірте ще раз коректність введених даних і підпишіть заявку за допомогою КЕП.

                            Після завершення перевірки заявки та відомостей про отримувача обласна комісія через програмні засоби ДАР повідомить про погодження або відмову із зазначенням причин. У разі погодження визначає суму бюджетних коштів для виплати 

                            - додали в міністерстві.

                            З 15 вересня кошти мають надійти на рахунок отримувача.

                            Нагадаємо

                            В квітні минулого року Верховна Рада ухвалила закон про спрощення ввезення та обігу в Україні сортів бавовника, необхідних для виробництва пороху, на період воєнного стану та протягом двох років після його завершення або скасування.

                            У квітні цього року уряд підтримав програму виплат агровиробникам Миколаївської, Одеської та Херсонської областей, які вирощують бавовник. Виплата становитиме 10 тис. гривень за гектар.

                            Павло Башинський

                            Павло Башинський

                            ЕкономікаАгроновини
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                            Gold
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                            Gas TTF
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