10 тис. гривень за гектар: в Україні стартує програма виплат аграріям за вирощування бавовнику

Сьогодні, 10 червня, в Державному аграрному реєстрі розпочинається прийом заявок на отримання коштів для сільгосптоваровиробників, які вирощують бавовник. Аграріям виплачуватимуть по 10 тис. гривень за гектар, а заявку можна буде подати протягом місяця. Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики, передає УНН.

У Державному аграрному реєстрі розпочинатися прийом заявок на бюджетну субсидію з розрахунку на одиницю оброблювальних угідь для сільгосптоваровиробників, які вирощують бавовник. Прийом заявок розпочинається 10 червня о 9.00 і триватиме до 10 липня 2025 року включно - йдеться в повідомленні.

Заявку можуть подати юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які:

здійснюють вирощування бавовнику на території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей;

зареєстровані в Державному аграрному реєстрі;

не мають заборгованостей перед бюджетом;

не перебувають у процедурі банкрутства або ліквідації;

не притягалися до кримінальної відповідальності, не мають судимості чи перебувають в розшуку;

не внесені до санкційних списків;

не включені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

не провадять господарської діяльності на тимчасово окупованих територіях, а також на території рф та білорусь.

Як подати заявку:

зареєструйтесь або увійдіть до особистого кабінету на сайті Державного аграрного реєстру;

відкрийте програму підтримки у розділі “Доступні програми”. Заповність анкету відповідної форми;

додайте до заявки довідку про підсумки сівби бавовнику під урожай поточного року за підписом юридичної особи або фізичної особи-підприємця та довідку з ДПС про відсутність податкової заборгованості, на дату її оформлення.

натисніть “Подати заявку” навпроти назви програми підтримки;

система згенерує заповнену заявку згідно з формою додатку 4 до Порядку. Перевірте ще раз коректність введених даних і підпишіть заявку за допомогою КЕП.

Після завершення перевірки заявки та відомостей про отримувача обласна комісія через програмні засоби ДАР повідомить про погодження або відмову із зазначенням причин. У разі погодження визначає суму бюджетних коштів для виплати - додали в міністерстві.

З 15 вересня кошти мають надійти на рахунок отримувача.

Нагадаємо

В квітні минулого року Верховна Рада ухвалила закон про спрощення ввезення та обігу в Україні сортів бавовника, необхідних для виробництва пороху, на період воєнного стану та протягом двох років після його завершення або скасування.

У квітні цього року уряд підтримав програму виплат агровиробникам Миколаївської, Одеської та Херсонської областей, які вирощують бавовник. Виплата становитиме 10 тис. гривень за гектар.