10 тыс. гривен за гектар: в Украине стартует программа выплат аграриям за выращивание хлопчатника
Киев • УНН
С 10 июня аграрии, выращивающие хлопчатник в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, могут подавать заявки на получение 10 тыс. грн/га. Заявки будут приниматься до 10 июля.
Сегодня, 10 июня, в Государственном аграрном реестре начинается прием заявок на получение средств для сельхозтоваропроизводителей, выращивающих хлопчатник. Аграриям будут выплачивать по 10 тыс. гривен за гектар, а заявку можно будет подать в течение месяца. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики, передает УНН.
В Государственном аграрном реестре начинается прием заявок на бюджетную субсидию из расчета на единицу обрабатываемых угодий для сельхозтоваропроизводителей, выращивающих хлопчатник. Прием заявок начинается 10 июня в 9.00 и продлится до 10 июля 2025 года включительно
Заявку могут подать юридические лица и физические лица-предприниматели, которые:
- осуществляют выращивание хлопчатника на территории Одесской, Николаевской и Херсонской областей;
- зарегистрированы в Государственном аграрном реестре;
- не имеют задолженностей перед бюджетом;
- не находятся в процедуре банкротства или ликвидации;
- не привлекались к уголовной ответственности, не имеют судимости или находятся в розыске;
- не внесены в санкционные списки;
- не включены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения;
- не осуществляют хозяйственную деятельность на временно оккупированных территориях, а также на территории рф и беларусь.
Как подать заявку:
- зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет на сайте Государственного аграрного реестра;
- откройте программу поддержки в разделе “Доступные программы”. Заполните анкету соответствующей формы;
- добавьте к заявке справку об итогах сева хлопчатника под урожай текущего года за подписью юридического лица или физического лица-предпринимателя и справку из ГНС об отсутствии налоговой задолженности, на дату ее оформления.
- нажмите “Подать заявку” напротив названия программы поддержки;
- система сгенерирует заполненную заявку согласно форме приложения 4 к Порядку. Проверьте еще раз корректность введенных данных и подпишите заявку с помощью КЭП.
После завершения проверки заявки и сведений о получателе областная комиссия через программные средства ГАР сообщит о согласовании или отказе с указанием причин. В случае согласования определяет сумму бюджетных средств для выплаты
С 15 сентября средства должны поступить на счет получателя.
Напомним
В апреле прошлого года Верховная Рада приняла закон об упрощении ввоза и оборота в Украине сортов хлопчатника, необходимых для производства пороха, на период военного положения и в течение двух лет после его завершения или отмены.
В апреле этого года правительство поддержало программу выплат агропроизводителям Николаевской, Одесской и Херсонской областей, которые выращивают хлопчатник. Выплата составит 10 тыс. гривен за гектар.