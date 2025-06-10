10 тыс. гривен за гектар: в Украине стартует программа выплат аграриям за выращивание хлопчатника

Сегодня, 10 июня, в Государственном аграрном реестре начинается прием заявок на получение средств для сельхозтоваропроизводителей, выращивающих хлопчатник. Аграриям будут выплачивать по 10 тыс. гривен за гектар, а заявку можно будет подать в течение месяца. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики, передает УНН.

В Государственном аграрном реестре начинается прием заявок на бюджетную субсидию из расчета на единицу обрабатываемых угодий для сельхозтоваропроизводителей, выращивающих хлопчатник. Прием заявок начинается 10 июня в 9.00 и продлится до 10 июля 2025 года включительно - говорится в сообщении.

Заявку могут подать юридические лица и физические лица-предприниматели, которые:

осуществляют выращивание хлопчатника на территории Одесской, Николаевской и Херсонской областей;

зарегистрированы в Государственном аграрном реестре;

не имеют задолженностей перед бюджетом;

не находятся в процедуре банкротства или ликвидации;

не привлекались к уголовной ответственности, не имеют судимости или находятся в розыске;

не внесены в санкционные списки;

не включены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения;

не осуществляют хозяйственную деятельность на временно оккупированных территориях, а также на территории рф и беларусь.

Как подать заявку:

зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет на сайте Государственного аграрного реестра;

откройте программу поддержки в разделе “Доступные программы”. Заполните анкету соответствующей формы;

добавьте к заявке справку об итогах сева хлопчатника под урожай текущего года за подписью юридического лица или физического лица-предпринимателя и справку из ГНС об отсутствии налоговой задолженности, на дату ее оформления.

нажмите “Подать заявку” напротив названия программы поддержки;

система сгенерирует заполненную заявку согласно форме приложения 4 к Порядку. Проверьте еще раз корректность введенных данных и подпишите заявку с помощью КЭП.

После завершения проверки заявки и сведений о получателе областная комиссия через программные средства ГАР сообщит о согласовании или отказе с указанием причин. В случае согласования определяет сумму бюджетных средств для выплаты - добавили в министерстве.

С 15 сентября средства должны поступить на счет получателя.

Напомним

В апреле прошлого года Верховная Рада приняла закон об упрощении ввоза и оборота в Украине сортов хлопчатника, необходимых для производства пороха, на период военного положения и в течение двух лет после его завершения или отмены.

В апреле этого года правительство поддержало программу выплат агропроизводителям Николаевской, Одесской и Херсонской областей, которые выращивают хлопчатник. Выплата составит 10 тыс. гривен за гектар.