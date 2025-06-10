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10 тыс. гривен за гектар: в Украине стартует программа выплат аграриям за выращивание хлопчатника

Киев • УНН

 • 304 просмотра

С 10 июня аграрии, выращивающие хлопчатник в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, могут подавать заявки на получение 10 тыс. грн/га. Заявки будут приниматься до 10 июля.

10 тыс. гривен за гектар: в Украине стартует программа выплат аграриям за выращивание хлопчатника

Сегодня, 10 июня, в Государственном аграрном реестре начинается прием заявок на получение средств для сельхозтоваропроизводителей, выращивающих хлопчатник. Аграриям будут выплачивать по 10 тыс. гривен за гектар, а заявку можно будет подать в течение месяца. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики, передает УНН.

В Государственном аграрном реестре начинается прием заявок на бюджетную субсидию из расчета на единицу обрабатываемых угодий для сельхозтоваропроизводителей, выращивающих хлопчатник. Прием заявок начинается 10 июня в 9.00 и продлится до 10 июля 2025 года включительно 

- говорится в сообщении.

Заявку могут подать юридические лица и физические лица-предприниматели, которые:

  • осуществляют выращивание хлопчатника на территории Одесской, Николаевской и Херсонской областей;
    • зарегистрированы в Государственном аграрном реестре;
      • не имеют задолженностей перед бюджетом;
        • не находятся в процедуре банкротства или ликвидации;
          • не привлекались к уголовной ответственности, не имеют судимости или находятся в розыске;
            • не внесены в санкционные списки;
              • не включены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения;
                • не осуществляют хозяйственную деятельность на временно оккупированных территориях, а также на территории рф и беларусь.

                  Как подать заявку:

                  • зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет на сайте Государственного аграрного реестра;
                    • откройте программу поддержки в разделе “Доступные программы”. Заполните анкету соответствующей формы;
                      • добавьте к заявке справку об итогах сева хлопчатника под урожай текущего года за подписью юридического лица или физического лица-предпринимателя и справку из ГНС об отсутствии налоговой задолженности, на дату ее оформления.
                        • нажмите “Подать заявку” напротив названия программы поддержки;
                          • система сгенерирует заполненную заявку согласно форме приложения 4 к Порядку. Проверьте еще раз корректность введенных данных и подпишите заявку с помощью КЭП.

                            После завершения проверки заявки и сведений о получателе областная комиссия через программные средства ГАР сообщит о согласовании или отказе с указанием причин. В случае согласования определяет сумму бюджетных средств для выплаты 

                            - добавили в министерстве.

                            С 15 сентября средства должны поступить на счет получателя.

                            Напомним

                            В апреле прошлого года Верховная Рада приняла закон об упрощении ввоза и оборота в Украине сортов хлопчатника, необходимых для производства пороха, на период военного положения и в течение двух лет после его завершения или отмены.

                            В апреле этого года правительство поддержало программу выплат агропроизводителям Николаевской, Одесской и Херсонской областей, которые выращивают хлопчатник. Выплата составит 10 тыс. гривен за гектар.

                            Павел Башинский

                            Павел Башинский

                            ЭкономикаАгроновости
                            Николаевская область
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                            Gas TTF
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