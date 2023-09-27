Разрушили 120-летний памятник архитектуры: в Одессе сообщили о подозрении двум служащим
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Одессе правоохранители сообщили о подозрении двум должностным лицам, по вине которых был разрушен 120-летний особняк-памятник архитектуры. Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области, пишет УНН.
Детали
В июне этого года, в социальных сетях появилась информация о сносе памятника архитектуры, известного имения Гасевича, построенного в 1903 году.
Правоохранители установили, что 39-летняя руководительница общества, которому на праве частной собственности принадлежит имение и 47-летний директор компании-подрядчика, в соответствии с полученным разрешением Департамента культуры, должны были выполнить ряд противоаварийных работ в здании-памятнике архитектуры и градостроительства местного значения.
Вместо этого у должностных лиц возник общий преступный умысел, направленный на разрушение объекта. Вопреки документации, в июне подрядчик провел строительные работы по демонтажу ограждающих и несущих конструкций здания. Со своей стороны, директор компании-владельца не обеспечила содержание памятника в надлежащем состоянии и не приняла меры по своевременному проведению в нем ремонта, его защиты от повреждения, разрушения или уничтожения.
Сейчас правоохранители ходатайствуют об избрании подозреваемым меры пресечения. За содеянное злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.
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