Зруйнували 120-річну пам’ятку архітектури: в Одесі повідомили про підозру двом службовцям

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У червні цього року, в соціальних мережах з’явилася інформація про знесення пам’ятки архітектури, відомого маєтку Гасевича, побудованого у 1903 році.

Правоохоронці встановили, що 39-річна керівниця товариства, якому на праві приватної власності належить маєток та 47-річний директор компанії-підрядника, відповідно до отриманого дозволу Департаменту культури, повинні були виконати ряд протиаварійних робіт у будівлі-пам’ятці архітектури та містобудування місцевого значення.

Натомість у службових осіб виник спільний злочинний намір, спрямований на руйнування об’єкта. Всупереч документації, у червні підрядник провів будівельні роботи з демонтажу огороджуючих та несучих конструкцій будівлі. Зі свого боку, директорка компанії-власника не забезпечила утримання пам'ятки в належному стані та не вжила заходів щодо своєчасного проведення у ній ремонту, її захищення від пошкодження, руйнування або знищення.

Наразі правоохоронці клопочуть про обрання підозрюваним запобіжного заходу. За скоєне зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

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