Проект відновлення одеського маєтку Гавсевича передано на погодження в ОВА - Кіпер
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Власник зруйнованої пам’ятки архітектури ТОВ «Універсал Дірект» виконав дедлайн і передав до профільного Департаменту Одеської ОВА проект відновлення маєтку Гавсевича. Про це у своєму tg-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Деталі
Проект має пройти погодження спеціалістів, а в разі зауважень - врахувати їх, уточнив Кіпер.
«Після погодження проекту власник будівлі отримає дозвіл на проведення робіт», - додав він.
Також ТОВ «Універсал Дірект» сплатив штраф 170 тисяч гривень за порушення вимог охорони культурної спадщини, зазначив Кіпер.
Доповнення
Маєток Гавсевича, він же будинок на Чорноморській, 1 збудували ще у 1903 році за проєктом відомого архітектора Самуїла Гальперсона.
Він оздоблений маскаронами. З 1938 року тут діяв технікум радянської торгівлі, а на початку 1960 років почав працювати пологовий будинок. На початку 2000-х пологовий закрили, а саму будівлю мали відремонтувати у 2021 році, але цього так і не відбулося.
Нагадаємо
Власник особняка Гавсевича в Одесі, компанія ТОВ «Універсал Дірект» мала зробити протиаварійні роботи. Але замість цього почала фактично знищувати пам’ятку архітектурної спадщини - залишився лише фасад.
Компанію - порушника пов’язують з колишнім нардепом Леонідом Климовим.