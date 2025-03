Изменение границы на Балканах приведет к "кровавой бойне" - президент Северной Македонии

Цитата

"Я могу сказать вам как человек, который прошел через все это. Этого не пришлось пережить народам Боснии и Герцеговины, но мы кое-что знаем об этом в Македонии, теперь Северной Македонии. Вы не можете изменить границы на Балканах без того, чтобы в тот же день не состоялась 2кровавая бойня".

Детали

Пендаровски отметил, что "поступили многочисленные сообщения о том, что в Брюсселе распространен некий политический документ, предлагающий разделение Боснии и Герцеговины".

Официальные лица ЕС заявляют, что документ об изменении границы не имеет под собой оснований и не должен приниматься во внимание.

Президент Северной Македонии завершил двухдневную поездку в Брюссель, где он надеялся убедить руководство Евросоюза, чтобы оно начало переговоры о вступлении страны в ЕС. В настоящее время этому процессу препятствует Болгария из-за споров о культурной истории и о том, происходит ли македонский язык от болгарского.

Стево Пендаровски сказал по этому поводу:

"Мне кажется, что такого рода вещи не имеют отношения к реальности. Зато нужно говорить о возможных политических препятствиях для нашего вступления в эту организацию. Почему бы не говорить о верховенстве права? Мы готовы. Почему бы не говорить о коррупции на самом верху? Мы готовы".

Добавим

Македония изменила свое название на Северная Македония, на чем настаивала Греция в качестве условия для членства в ЕС своего южного соседа.

Болгарии, где недавно прошли выборы, еще предстоит сформировать правительство. Тогда София сможет представить свою новую позицию по Скопье.

A Balkans border change would lead to a "bloodbath", warns the president of North Macedonia, @SPendarovski .



Watch more on #GlobalConversation : https://t.co/QBeySAFNau pic.twitter.com/UBNi2KoapN

- euronews (@euronews) April 30, 2021