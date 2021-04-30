Зміна кордону на Балканах призведе до "кривавої бійні" - президент Північної Македонії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Президент Північної Македонії Стево Пендаровскі вважає, що будь-яка зміна державних кордонів на Західних Балканах було б катастрофою. Про це Пендаровскі заявив в інтерв'ю Euronews, повідомляє УНН.
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"Я можу сказати вам як людина, яка пройшла через все це. Цього не довелося пережити народам Боснії і Герцеговини, але ми дещо знаємо про це в Македонії, тепер Північної Македонії. Ви не можете змінити кордони на Балканах без того, щоб того ж дня не відбулася кривава бійня".
Деталі
Пендаровскі зазначив, що "надійшли численні повідомлення про те, що в Брюсселі поширений якийсь політичний документ, що пропонує поділ Боснії і Герцеговини".
Офіційні особи ЄС заявляють, що документ про зміну кордону не має під собою підстав і не повинен прийматися до уваги.
Президент Північної Македонії завершив дводенну поїздку до Брюсселя, де він сподівався переконати керівництво Євросоюзу, щоб воно почало переговори про вступ країни в ЄС. В даний час цьому процесу перешкоджає Болгарія через суперечки про культурну історію і про те, чи походить македонська мова від болгарської.
Стево Пендаровскі сказав з цього приводу:
"Мені здається, що такого роду речі не мають відношення до реальності. Зате потрібно говорити про можливі політичні перешкоди для нашого вступу в цю організацію. Чому б не говорити про верховенство права? Ми готові. Чому б не говорити про корупцію на самому верху? Ми готові".
Додамо
Македонія змінила свою назву на Північна Македонія, на чому наполягала Греція в якості умови для членства в ЄС свого південного сусіда.
Болгарії , де нещодавно пройшли вибори, ще належить сформувати уряд. Тоді Софія зможе представити свою нову позицію щодо Скоп'є.
A Balkans border change would lead to a "bloodbath", warns the president of North Macedonia, @SPendarovski.
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