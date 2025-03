Зміна кордону на Балканах призведе до "кривавої бійні" - президент Північної Македонії

Цитата

"Я можу сказати вам як людина, яка пройшла через все це. Цього не довелося пережити народам Боснії і Герцеговини, але ми дещо знаємо про це в Македонії, тепер Північної Македонії. Ви не можете змінити кордони на Балканах без того, щоб того ж дня не відбулася кривава бійня".

Деталі

Пендаровскі зазначив, що "надійшли численні повідомлення про те, що в Брюсселі поширений якийсь політичний документ, що пропонує поділ Боснії і Герцеговини".

Офіційні особи ЄС заявляють, що документ про зміну кордону не має під собою підстав і не повинен прийматися до уваги.

Президент Північної Македонії завершив дводенну поїздку до Брюсселя, де він сподівався переконати керівництво Євросоюзу, щоб воно почало переговори про вступ країни в ЄС. В даний час цьому процесу перешкоджає Болгарія через суперечки про культурну історію і про те, чи походить македонська мова від болгарської.

Стево Пендаровскі сказав з цього приводу:

"Мені здається, що такого роду речі не мають відношення до реальності. Зате потрібно говорити про можливі політичні перешкоди для нашого вступу в цю організацію. Чому б не говорити про верховенство права? Ми готові. Чому б не говорити про корупцію на самому верху? Ми готові".

Додамо

Македонія змінила свою назву на Північна Македонія, на чому наполягала Греція в якості умови для членства в ЄС свого південного сусіда.

Болгарії , де нещодавно пройшли вибори, ще належить сформувати уряд. Тоді Софія зможе представити свою нову позицію щодо Скоп'є.

A Balkans border change would lead to a "bloodbath", warns the president of North Macedonia, @SPendarovski.



Watch more on #GlobalConversation: https://t.co/QBeySAFNau pic.twitter.com/UBNi2KoapN

— euronews (@euronews) April 30, 2021