Жители Словакии собрали почти 2 млн евро на боеприпасы для Украины - СМИ
Киев • УНН
Возмущенные отказом своего правительства предоставить военную помощь Украине, словаки собрали на этой неделе почти 2 миллиона евро на помощь Киеву в борьбе с российским вторжением.
Жители Словакии собрали почти 2 миллиона евро (2,13 миллиона долларов) на этой неделе, чтобы помочь в поставках боеприпасов в Украину, после того, как власти страны отказались участвовать в инициативе Чехии по закупке боеприпасов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Словаки, возмущенные отказом своего правительства оказать военную помощь Украине в борьбе с российским вторжением, собрали почти 2 миллиона евро (2,13 миллиона долларов) на этой неделе, чтобы помочь в поставках боеприпасов в Киев
Да, поставки боеприпасов являются острой необходимостью для Украины после двух лет тотальной войны. Но Словакия отказалась участвовать в плане чешского правительства по закупке сотен тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины, к которому присоединились по меньшей мере 15 союзников.
Reuters сообщает, что кампанию, которая бросила вызов политике власти, помог начать переживший Холокост 99-летний Отто Симко. Он ветеран словацкого национального восстания против нацистов в 1944 году
Когда я услышал об инициативе чешского правительства, мне было очень приятно услышать, что изыскиваются все способы, чтобы помочь Украине защититься от (российского) агрессора, потому что другого пути нет
Собиратели средств отметили, что кампания направлена на то, чтобы показать, что большинство не соглашается с изменением внешней политики правительства после сентябрьских выборов.
Дополнение
Словакия и Венгрия отказались участвовать в финансировании чешской инициативы по закупке 800 000 артиллерийских снарядов для Украины, ссылаясь на то, что они выступают против предоставления летального оружия и считают, что конфликт не имеет военного решения.
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