Жители Словакии собрали почти 2 млн евро на боеприпасы для Украины - СМИ

Жители Словакии собрали почти 2 миллиона евро (2,13 миллиона долларов) на этой неделе, чтобы помочь в поставках боеприпасов в Украину, после того, как власти страны отказались участвовать в инициативе Чехии по закупке боеприпасов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Словаки, возмущенные отказом своего правительства оказать военную помощь Украине в борьбе с российским вторжением, собрали почти 2 миллиона евро (2,13 миллиона долларов) на этой неделе, чтобы помочь в поставках боеприпасов в Киев - говорится в сообщении.

Да, поставки боеприпасов являются острой необходимостью для Украины после двух лет тотальной войны. Но Словакия отказалась участвовать в плане чешского правительства по закупке сотен тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины, к которому присоединились по меньшей мере 15 союзников.

Reuters сообщает, что кампанию, которая бросила вызов политике власти, помог начать переживший Холокост 99-летний Отто Симко. Он ветеран словацкого национального восстания против нацистов в 1944 году

Когда я услышал об инициативе чешского правительства, мне было очень приятно услышать, что изыскиваются все способы, чтобы помочь Украине защититься от (российского) агрессора, потому что другого пути нет - сказал Отто Симко.

Собиратели средств отметили, что кампания направлена на то, чтобы показать, что большинство не соглашается с изменением внешней политики правительства после сентябрьских выборов.

Дополнение

Словакия и Венгрия отказались участвовать в финансировании чешской инициативы по закупке 800 000 артиллерийских снарядов для Украины, ссылаясь на то, что они выступают против предоставления летального оружия и считают, что конфликт не имеет военного решения.

Туск упрекнул Фицо за позицию по Украине: "Угадайте, где была бы граница с РФ без нашей помощи"