Женщин будут ставить на воинский учет: народные депутаты сделали первый шаг

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который среди прочего предусматривает постановку женщин на воинский учет военнообязанных, изъявивших желание пройти базовую военную службу. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №12076.

Детали

"№12076 - об изменениях в закон "О воинской обязанности и службе" относительно медицинского учета при подготовке призывников. За основу (249)", - сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, который был внесен в Раду Кабинетом министров в конце сентября, предусматривается, что женщины, годные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и изъявившие желание пройти базовую военную службу, непосредственно перед направлением для ее прохождения ставятся на воинский учет призывников.

После прохождения базовой военной службы уволенные с военной службы женщины ставятся на воинский учет военнообязанных. Законопроект также изменяет порядок постановки призывников на воинский учет. Сейчас постановка на воинский учет мужчин, которым исполнилось 17 лет, подлежат постановке на воинский учет в течение января - марта.

Кабмин предлагает установить период с 1 января по 31 июля. Встать на воинский учет мужчинам в возрасте 17 лет можно через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, или лично в ТЦК и СП. Уважительными причинами непрохождения электронной идентификации или неприбытия в ТЦК и СП могут быть:

болезнь;

стихийное бедствие;

проживание (пребывание) во время действия особого периода на временно оккупированной рф территории Украины, где ведутся боевые действия.

Если мужчины в возрасте 17 лет не встали на воинский учет, то они ставятся на него только после личной явки в ТЦК с одновременным привлечением к ответственности согласно закону, при условии достижения ими 18-летнего возраста.

Дополнение

Закон об усилении мобилизации, вступивший в силу 18 мая, предусматривает введение базовой общевойсковой подготовки вместо срочной службы, которая будет проводиться в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях высших учебных заведений, учебных частях (центрах) Вооруженных Сил Украины и т.д.

"Базовая общевойсковая подготовка проводится с целью получения гражданами Украины военно-учетной специальности, навыков и умений, необходимых для выполнения конституционного долга по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины", - говорится в законе.

Согласно закону, она должна начаться с 1 сентября 2025 года. Базовую военную подготовку будут проходить мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, а женщины - добровольно. Также после 18 мая мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет необходимо было обновить военно-учетные данные.

В законе содержится норма, согласно которой женщины, годные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и окончившие учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных.

Они могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время на добровольной основе.

Женщины, имеющие специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, могут встать на воинский учет по личному желанию.