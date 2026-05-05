Зеленский встретился с королем Бахрейна - предложил заключить масштабное соглашение по дронам

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 5 мая, встретился с королем Королевства Бахрейн Хамадом бин Исой Аль Халифой. Это произошло в рамках официального визита в столицу страны Манаму, передает УНН со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

Детали

Визит Зеленского в Бахрейн стал первым за его каденцию президента - в то же время это первая встреча лидеров Украины и Бахрейна с 2003 года. Темами встречи были ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке и в регионе Залива, удары из Ирана против Бахрейна и других стран, общая ситуация в Ормузском проливе.

Как отметил Зеленский, особое внимание было уделено развитию двусторонних экономических отношений и партнерства в сфере аграрного производства. Владимир Зеленский предложил Бахрейну заключить соглашение по дронам и масштабировать двустороннее сотрудничество.

Практически ежедневно наша страна тоже находится под такими же террористическими ударами, и у наших людей есть соответствующий опыт полномасштабной защиты. Украина готова делиться с Бахрейном такой экспертизой в сфере безопасности и помогать усиливать защиту жизни - заявил глава государства.

