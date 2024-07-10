Зеленский выразил благодарность США и партнерам за принятие Декларации в поддержку системы противовоздушной обороны Украины
Киев • УНН
Президент Зеленский поблагодарил партнеров за принятие Декларации в поддержку системы противовоздушной обороны Украины для защиты населения, городов и критической инфраструктуры от российского воздушного террора.
Благодарен нашим партнерам за принятие мощной Декларации в поддержку системы противовоздушной обороны Украины для защиты ее людей, городов и критической инфраструктуры. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Соединенным Штатам, Германии, Нидерландам, Италии и Румынии за поддержку системы противовоздушной обороны Украины на саммите НАТО в Вашингтоне.
По его словам, принятое Декларации о предоставлении дополнительных ЗРК Patriot, SAMP/T, IRIS-T SLM и других тактических ракетных комплексов помогут противодействовать российскому воздушному террору.
Зеленский также выразил благодарность Президенту США Джо Байдену за лидерство и странам-партнерам за подтверждение обязательств по предоставлению Украине необходимых средств противовоздушной обороны как можно быстрее.
Зеленский призвал к единству и решительным действиям в ответ на российский террор, подчеркивая необходимость прекращения возможностей рф терроризировать Украину.
На воздушный террор России против украинцев, в частности на вчерашний жестокий удар по детской больнице, мы должны ответить единством и силой, решительными и смелыми решениями. И такие решения обеспечивают именно это.
Мы можем и должны лишить Россию возможности терроризировать Украину. Чем быстрее мы положим конец российскому террору, тем быстрее укрепится безопасность всех миролюбивых народов
США и союзники предоставят Украине 5 стратегических систем противовоздушной обороны9 июля 2024, 22:27 • 10201 просмотр