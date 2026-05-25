Зеленский сегодня встретится с фракцией "Слуга народа"

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник встретится с фракцией "Слуга народа", сообщает УНН со ссылкой на источники.

Как сообщили источники УНН, встреча Зеленского с фракцией планируется сегодня, 25 мая.

Как утверждает народный депутат Ярослав Железняк, во вторник, 26 мая, перед заседанием Рады, которое, по его словам, должно начаться около 14:00, Президент планирует встретиться с другими фракциями парламента.

Позже он уточнил, что "завтра график Рады меняют под Президента". По его словам, с 11:30 до 14:00 планируются встречи Зеленского с лидерами фракций, с 14:00 - 14:30 - выступления депутатов, а в 14:30 - начало работы парламента.

20 мая Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями фракции монобольшинства в украинском парламенте. Обсудили ключевые вопросы, которые сейчас стоят на повестке дня в парламенте.