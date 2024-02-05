Зеленский посетил три области, чтобы обсудить усиление ПВО и укрепление РЭБ

Президент Владимир Зеленский отметил, что провел сегодня день в трех регионах. Днепровщина, Кропивницкий, область, Черкасская область. Всюду по его словам среди главных вопросов - укрепление РЭБ, средств радиоэлектронной борьбы, усиление ПВО. Несколько важных поручений по этому поводу есть сегодня. Об этом он сообщил в видеообращении, передает УНН.

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Сегодня - рабочий день в трех наших регионах. Днепровщина, Кропивницкий, область, Черкасская область. Всюду среди главных вопросов - укрепление РЭБ, средств радиоэлектронной борьбы, усиление нашей ПВО. Несколько важных поручений по этому поводу есть сегодня. - сказал Зеленский.

Он отметил, что в Днепре было очень приятно посетить лицей "Синергия".

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Поблагодарил учителей, поговорил с учениками, ученицами. Важное настроение - настроение нашего будущего, нашего государства. - отметил Зеленский.

По его словам, в Кропивницком он провел совещание по безопасности относительно ситуации в области, и содержание совещания было таким, что затрагивает ситуацию и в других областях и в критических отраслях нашей экономики.

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Поручил главе правительства Украины провести отдельное совещание именно по Кировоградской области - по всем вопросам. Это и обеспечение качественного и стабильного водоснабжения, работы шахт уранодобывающих, защиты работников. Доклад - через неделю. Я благодарен всем в Кропивницком и области, кто обеспечивает помощь в строительстве фортификаций в прифронтовых областях, в частности Запорожье. Обсудили и экономику: государство должно поддержать восстановление украинских производств. - рассказал Зеленский.

В Черкассах Зеленский отметил, что принял участие в региональном заседании Конгресса местных и региональных властей.