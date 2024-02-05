Зеленський відвідав три області, щоб обговорити посилення ППО та зміцнення РЕБ
Київ • УНН
Президент Зеленський відвідав Дніпровську, Черкаську та Кропивницьку області, щоб обговорити посилення радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони як основні питання та дати доручення щодо підтримки критичної інфраструктури та економіки.
Президент Володимир Зеленський зазначив, що провів сьогодні день у трьох регіонах. Дніпровщина, Кропивницький, область, Черкащина. Всюди за його словами серед головних питань – зміцнення РЕБ, засобів радіоелектронної боротьби, посилення ППО. Кілька важливих доручень щодо цього є сьогодні. Про це він повідомив у відеозверненні, передає УНН.
Деталі
Сьогодні – робочий день у трьох наших регіонах. Дніпровщина, Кропивницький, область, Черкащина. Всюди серед головних питань – зміцнення РЕБ, засобів радіоелектронної боротьби, посилення нашої ППО. Кілька важливих доручень щодо цього є сьогодні.
Він зазначив, що в Дніпрі було дуже приємно відвідати ліцей "Синергія".
Зеленський відвідав центр підготовки мобільних вогневих груп на Дніпропетровщині 05.02.24, 12:12 • 20421 перегляд
Подякував учителям, поговорив з учнями, ученицями. Важливий настрій – настрій нашого майбутнього, нашої держави.
За його словами, у Кропивницькому він провів безпекову нараду щодо ситуації в області, і зміст наради був такий, що зачіпає ситуацію і в інших областях та в критичних галузях нашої економіки.
Зеленський відвідав Кропивницький: обговорив підтримку переселенців та захист критичної інфраструктури у регіоні05.02.24, 17:46 • 29792 перегляди
Доручив главі уряду України провести окрему нараду саме щодо Кіровоградської області – щодо всіх питань. Це й забезпечення якісного та стабільного водопостачання, роботи шахт урановидобувних, захисту працівників. Доповідь – за тиждень. Я вдячний усім у Кропивницькому та області, хто забезпечує допомогу в будівництві фортифікацій у прифронтових областях, зокрема Запоріжжі. Обговорили й економіку: держава має підтримати відновлення українських виробництв.
У Черкасах Зеленський зазначив, що взяв участь у регіональному засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.
Головні питання, звичайно, – про роботу й розвиток у регіоні. Були тут, на засіданні, перша віцепрем’єр-міністр і міністр аграрної політики. Брали участь у Конгресі представники обласного бізнесу. Це зараз один із топових пріоритетів нашої держави – дати максимум можливостей підприємцям працювати заради економічного зростання та створення робочих місць…