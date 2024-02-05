Зеленський відвідав три області, щоб обговорити посилення ППО та зміцнення РЕБ

Президент Володимир Зеленський зазначив, що провів сьогодні день у трьох регіонах. Дніпровщина, Кропивницький, область, Черкащина. Всюди за його словами серед головних питань – зміцнення РЕБ, засобів радіоелектронної боротьби, посилення ППО. Кілька важливих доручень щодо цього є сьогодні. Про це він повідомив у відеозверненні, передає УНН.

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Сьогодні – робочий день у трьох наших регіонах. Дніпровщина, Кропивницький, область, Черкащина. Всюди серед головних питань – зміцнення РЕБ, засобів радіоелектронної боротьби, посилення нашої ППО. Кілька важливих доручень щодо цього є сьогодні.

Він зазначив, що в Дніпрі було дуже приємно відвідати ліцей "Синергія".

Зеленський відвідав центр підготовки мобільних вогневих груп на Дніпропетровщині

За його словами, у Кропивницькому він провів безпекову нараду щодо ситуації в області, і зміст наради був такий, що зачіпає ситуацію і в інших областях та в критичних галузях нашої економіки.

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Доручив главі уряду України провести окрему нараду саме щодо Кіровоградської області – щодо всіх питань. Це й забезпечення якісного та стабільного водопостачання, роботи шахт урановидобувних, захисту працівників. Доповідь – за тиждень. Я вдячний усім у Кропивницькому та області, хто забезпечує допомогу в будівництві фортифікацій у прифронтових областях, зокрема Запоріжжі. Обговорили й економіку: держава має підтримати відновлення українських виробництв.

У Черкасах Зеленський зазначив, що взяв участь у регіональному засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

Головні питання, звичайно, – про роботу й розвиток у регіоні. Були тут, на засіданні, перша віцепрем’єр-міністр і міністр аграрної політики. Брали участь у Конгресі представники обласного бізнесу. Це зараз один із топових пріоритетів нашої держави – дати максимум можливостей підприємцям працювати заради економічного зростання та створення робочих місць…