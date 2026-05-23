Зеленский подтвердил поражение военного предприятия в пермском крае

Киев • УНН

 • 626 просмотра

Глава государства подтвердил удар СБУ по заводу "Метафракс Кемикалс" в рф. Производство компонентов для ракет и дронов на предприятии полностью остановлено.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение одного из важных российских военных предприятий "Метафракс Кемикалс" в 1700 км от границы с Украиной. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Благодарен Службе безопасности Украины за поражение одного из важных российских военных предприятий. Дистанция от нашей границы - 1700 километров, это пермский край. "Метафракс Кемикалс" - важная часть российской химической индустрии

- написал Зеленский.

Он добавил, что продукция предприятия обеспечивает десятки других российских военных производств - это и авиатехника, и дроны, ракетные двигатели, взрывчатые вещества.

Теперь производственный процесс на предприятии остановлен. Важна наша дальнобойная санкция

- добавил Зеленский.

В субботу, 23 мая, в российском пермском крае прогремели взрывы. Был поражен химический комплекс "АКМ" компании "Метафракс" в губахе.

Павел Башинский

