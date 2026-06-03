Зеленский и Стармер обсудили подготовку к встречам и переговорам по оружию и дипломатии
Киев • УНН
Президент Украины и Премьер Британии обсудили поставки оружия и совместную дипломатию. Зеленский поблагодарил за санкции против криптовалютных схем россии.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Обсудили подготовку к переговорам и встречам, посвященным оружию для украинской обороны и совместной с Европой дипломатии, передает УНН со ссылкой на ОП.
Детали
Как сообщили в Офисе Президента, лидеры обсудили подготовку к переговорам и встречам, посвященным оружию для украинской обороны и совместной с Европой дипломатии, чтобы приблизить завершение войны.
Европе точно нужен свой голос, своя позиция, свой вклад во все дипломатические усилия, которые могут быть для окончания войны
Президент также поблагодарил Кира Стармера за недавний пакет санкций, которые ограничат российские криптовалютные схемы.
Абсолютно необходимо, чтобы все формы давления на агрессора усиливались. Благодарен Британии за поддержку!
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