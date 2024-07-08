Во вторник, 9 мая, в США состоится заседание Совета безопасности ООН по Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой постоянное представительство россии в ООН.

Детали

Завтра - 9 июля - в 10.00 в Нью-Йорке состоится заседание Совета Безопасности ООН по Украине - говорится в заявлении рф.

Следует пояснить, что 1 июля председательство в Совете Безопасности ООН перешло к рф. российский дипломат Василий Нанбезя уже заявил, что по инициативе Москвы, будет обсуждать конфликт на Ближнем Востоке, в частности ситуацию в Палестине, Сирии, Ливане, Йемене.

Также по его словам, вопрос Украины не был не внесен в план на текущий месяц.

Напомним

Президент Владимир Зеленский в понедельник заявил, что Украина инициирует экстренное заседание Совета Безопасности ООН после того, как во время массированной атаки российский ракетный удар попал в гражданскую инфраструктуру, в том числе детскую больницу в Киеве.