Во вторник, 9 июля состоится заседание Совета Безопасности ООН, которое экстренно инициировала Украина на фоне последнего массированного ракетного удара рф, во время которого ракета попала в детскую больницу "Охматдет".
Во вторник, 9 мая, в США состоится заседание Совета безопасности ООН по Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой постоянное представительство россии в ООН.
Детали
Завтра - 9 июля - в 10.00 в Нью-Йорке состоится заседание Совета Безопасности ООН по Украине
Следует пояснить, что 1 июля председательство в Совете Безопасности ООН перешло к рф. российский дипломат Василий Нанбезя уже заявил, что по инициативе Москвы, будет обсуждать конфликт на Ближнем Востоке, в частности ситуацию в Палестине, Сирии, Ливане, Йемене.
Также по его словам, вопрос Украины не был не внесен в план на текущий месяц.
Напомним
Президент Владимир Зеленский в понедельник заявил, что Украина инициирует экстренное заседание Совета Безопасности ООН после того, как во время массированной атаки российский ракетный удар попал в гражданскую инфраструктуру, в том числе детскую больницу в Киеве.