Защита Коломойского ознакомилась с менее чем половиной томов уголовного производства - БЭБ

Сторона защиты бизнесмена Игоря Коломойского ознакомилась с 225 из 550 томами уголовного производства БЭБ. Об этом в воскресенье сообщили в Бюро экономической безопасности, передает УНН.

В августе прошлого года детективы БЭБ выделили материалы досудебного расследования в отношении известного олигарха в отдельное уголовное производство, где сообщено о завершении расследования по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (Служебный подлог), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В то же время продолжается следствие в отношении других участников организованной и управляемой олигархом группы.

Также в производстве детективов БЭБ находится дело в отношении 2 ферросплавных заводов, аффилированных с известными украинскими олигархами. Сейчас АРМА начало осмотр переданного в управление имущества Никопольского завода ферросплавов, который принадлежит Коломойскому. Имущество предприятия было передано в агентство по розыску и менеджменту активов в соответствии с постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева.

Ранее

Досудебное расследование установило, что должностные лица ПАО КБ «Приватбанк» в 2014 году завладели средствами Национального банка Украины, выделенными на рефинансирование банка, на сумму более 19 миллиардов гривен. Основанием для таких действий стали сомнительные кредитные соглашения, обеспечением которых выступали имущественные права на товары и активы, в том числе и Никопольский завод ферросплавов.

Также детективы БЭБ установили, что предприятия в течение длительного периода экспортировали ферросплавную продукцию в Австрию, Кипр и ряд других европейских стран. При продаже сырья иностранным покупателям должностные лица заводов умышленно занижали его стоимость. Это позволило им уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним

В августе сообщалось, что правоохранители завершили расследование в отношении бизнесмена Игоря Коломойского по завладению 5,36 млрд грн и легализации 4,1 млрд грн.

Бизнесмену Игорю Коломойскому в одном из дел изменили меру пресечения с содержания под стражей на залог в более чем 1,87 млрд грн.

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