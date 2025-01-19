Захист Коломойського ознайомився з менш ніж половиною томів кримінального провадження - БЕБ
Київ • УНН
Адвокати Коломойського вивчили 225 з 550 томів кримінального провадження БЕБ. Справа стосується заволодіння коштами НБУ, виділеними на рефінансування "Приватбанку"
Сторона захисту бізнесмена Ігоря Коломойського ознайомилась з 225 із 550 томами кримінального провадження БЕБ. Про це у неділю повідомили в Бюро економічної безпеки, передає УНН.
В серпні минулого року детективи БЕБ виділили матеріали досудового розслідування відносно відомого олігарха в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Водночас триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи.
Також у провадженні детективів БЕБ перебуває справа щодо 2 феросплавних заводів, афілійованих до відомих українських олігархів. Наразі АРМА розпочало огляд переданого в управління майна Нікопольського заводу феросплавів, який належить Коломойському. Майно підприємства було передано до агентства з розшуку та менеджменту активів відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва.
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Досудове розслідування встановило, що службові особи ПАТ КБ "Приватбанк" у 2014 році заволоділи коштами Національного банку України, виділеними на рефінансування банку, на суму понад 19 мільярдів гривень. Підставою для таких дій стали сумнівні кредитні угоди, забезпеченням яких виступали майнові права на товари та активи, зокрема й Нікопольський завод феросплавів.
Також детективи БЕБ встановили, що підприємства впродовж тривалого періоду експортували феросплавну продукцію до Австрії, Кіпру та ряду інших європейських країн. Під час продажу сировини іноземним покупцям службові особи заводів умисно занижували її вартість. Це дозволило їм ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо
У серпні повідомлялось, що правоохоронці завершили розслідування стосовно бізнесмена Ігоря Коломойського щодо заволодіння 5,36 млрд грн та легалізації 4,1 млрд грн.
Бізнесмену Ігорю Коломойському в одній зі справ змінили запобіжний захід із тримання під вартою на заставу в понад 1,87 млрд грн.
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