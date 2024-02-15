Заработал более трех миллионов гривен: в Украине задержали хакера, который продавал персональные данные иностранцев

В Украине задержали хакера, который продавал похищенные персональные данные жителей Канады и США и заработал на этом несколько миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба киберполиции Украины, пишет УНН.

Детали

Мужчина создал и администрировал несколько сайтов, где предлагал пользователям бесплатно скачать разнообразное программное обеспечение. Фигурант развернул в интернете целую рекламную кампанию для "продвижения" подконтрольных веб-ресурсов, а на самом деле похищал и продавал персональные данные пользователей.

14 февраля правоохранители при силовой поддержке спецназовцев "КОРД" ГУНП в Винницкой области провели 3 обыска, в результате которых, среди прочего, изъят автомобиль марки Mercedes-Benz GLE, рыночная стоимость которого составляет примерно 2,5 миллиона гривен.

Хакеру объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных систем, электронных коммуникационных сетей); ч. 1 ст. 361-1 (Создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного Кодекса Украины - резюмировали в ведомстве.

Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас Винницкий городской суд решает вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Деньги за лайки: новая схема онлайн-мошенников

Установлено, что мужчина начал заниматься преступной деятельностью в 2017 году. А с 2021 года перешел к массовому фишингу. По предварительным данным, таким образом он "заработал" не менее 3,5 миллиона гривен.

Пострадавшими из-за его действий стали жители Соединенных Штатов Америки и Канады.

Дополнение

Следователи выяснили, что 31-летний житель Винницкой области создал вредоносное программное обеспечение для похищения персональных данных с операционной системы Android.

Полученную конфиденциальную информацию злоумышленник в дальнейшем использовал для взлома аккаунтов сервисов Google.

Для распространения своего вируса хакер создал и администрировал несколько сайтов, где предлагал пользователям бесплатно скачать разнообразное программное обеспечение

После установки модифицированных мужчиной программ, компьютеры жертв инфицировались вредоносным программным кодом. Таким образом злоумышленник получал доступ к банковским счетам, системам онлайн-банкинга и другим персональным данным.

В дальнейшем подозреваемый продавал похищенные данные лицам, заинтересованным в присвоении сбережений жертв. С заказчиками злоумышленник контактировал через российский номер телефона. Оплату получал в биткоинах и выводил средства на свою банковскую карточку и карточку жены.

Киберполиция разоблачила организованную группу мошенников, которые зарабатывали на "трудоустройстве" людей за рубежом

Известно, что к своей деятельности винничанин привлек сообщников из даркнета, личности которых сейчас устанавливаются.

Напомним



В Киеве будут судить группу мошенников, которые через Telegram-каналы обманули более 100 потерпевших на 400 тысяч гривен. Они создали и администрировали Telegram-каналы, где предлагали подписчикам делать "инвестиции" в казино и получать сверхвысокие прибыли.