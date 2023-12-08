Деньги за лайки: новая схема онлайн-мошенников

В сети интернет появилась новая мошенническая схема, где злоумышленники предлагают заработок в интернете за просмотр видео и вподобайки. Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.

Детали

Одной из распространенных мошеннических схем является предложение легкого заработка за просмотр видеоконтента. Соответствующие сообщения аферисты распространяют в популярных мессенджерах. Нужно якобы только перейти по присланным ссылкам и ставить лайки к видео в "TikTok" или отзывы в "Google-картах".

За выполненные задания они могут выплачивать от 100 до 500 гривен, чтобы войти в доверие граждан. В дальнейшем мошенники присылают фишинговые ссылки, чтобы получить информацию о банковских картах и доступ к счету, - говорится в сообщении, - говорится в сообщении.

Следующий шаг это то, что администраторы предлагают приобрести товар которого не существует по значительно более высоким ценам. При этом предоставляют фишинговые ссылки на мошеннические онлайн-магазины, где надо ввести конфиденциальную платежную информацию.

Чтобы не стать жертвой мошенников киберполиция рекомендует придерживаться следующих советов:

отдавайте предпочтение вакансиям с официальным трудоустройством;

не доверяйте предложениям незнакомцев получить деньги даром;

не осуществляйте переводы средств на неизвестные счета;

не сообщайте конфиденциальной информации посторонним;

никогда не вводите личные данные на подозрительных сайтах;

не переходите по сомнительным гиперссылкам;

внимательно просматривайте URL-адрес нужного сайта.

В полиции отмечают, если же информация о банковской карте разглашена, обратитесь в банк и заблокируйте карту и немедленно сообщайте в киберполицию.

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