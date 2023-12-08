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Деньги за лайки: новая схема онлайн-мошенников

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 15:28  •  21434 просмотра

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Мошенники в Украине используют схему, по которой предлагают деньги за лайки и просмотры видео, чтобы похитить данные банковских карт и обмануть людей, продавая несуществующие товары через фишинговые ссылки. Полиция советует с осторожностью относиться к таким предложениям и избегать подозрительных ссылок и передачи персональных данных.

В сети интернет появилась новая мошенническая схема, где злоумышленники предлагают заработок в интернете за просмотр видео и вподобайки. Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.

Детали

Одной из распространенных мошеннических схем является предложение легкого заработка за просмотр видеоконтента. Соответствующие сообщения аферисты распространяют в популярных мессенджерах. Нужно якобы только перейти по присланным ссылкам и ставить лайки к видео в "TikTok" или отзывы в "Google-картах".

За выполненные задания они могут выплачивать от 100 до 500 гривен, чтобы войти в доверие граждан. В дальнейшем мошенники присылают фишинговые ссылки, чтобы получить информацию о банковских картах и доступ к счету, - говорится в сообщении,

- говорится в сообщении.

Следующий шаг это то, что администраторы предлагают приобрести товар которого не существует по значительно более высоким ценам. При этом предоставляют фишинговые ссылки на мошеннические онлайн-магазины, где надо ввести конфиденциальную платежную информацию.

Чтобы не стать жертвой мошенников киберполиция рекомендует придерживаться следующих советов:

  • отдавайте предпочтение вакансиям с официальным трудоустройством;
  • не доверяйте предложениям незнакомцев получить деньги даром;
  • не осуществляйте переводы средств на неизвестные счета;
  • не сообщайте конфиденциальной информации посторонним;
  • никогда не вводите личные данные на подозрительных сайтах;
  • не переходите по сомнительным гиперссылкам;
  • внимательно просматривайте URL-адрес нужного сайта.

В полиции отмечают, если же информация о банковской карте разглашена, обратитесь в банк и заблокируйте карту и немедленно сообщайте в киберполицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киберполиция разоблачила преступников, которые еженедельно изготавливали 10 тыс. упаковок фальсифицированного кофе

Ольга Разгон

Ольга Разгон

Общество
Гроші за вподобайки: нова схема онлайн-шахраїв
Money for likes: a new scheme of online fraudsters
Новости по теме

Деньги за лайки: новая схема онлайн-мошенников

Мошенники в Украине используют схему, по которой предлагают деньги за лайки и просмотры видео, чтобы похитить данные банковских карт и обмануть людей, продавая несуществующие товары через фишинговые ссылки. Полиция советует с осторожностью относиться к таким предложениям и избегать подозрительных ссылок и передачи персональных данных.

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