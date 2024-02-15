Заробив понад три мільйони гривень: в Україні затримали хакера, який продавав персональні дані іноземців

В Україні затримали хакера, який продавав викрадені персональні дані мешканців Канади та США і заробив на цьому декілька мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба кіберполіції України, пише УНН.

Деталі

Чоловік створив та адміністрував кілька сайтів, де пропонував користувачам безкоштовно завантажити різноманітне програмне забезпечення. Фігурант розгорнув в інтернеті цілу рекламну кампанію для "просування" підконтрольних веб-ресурсів, а насправді викрадав і продавав персональні дані користувачів.

14 лютого правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців "КОРД" ГУНП у Вінницькій області провели 3 обшуки, в результаті яких, серед іншого, вилучено автомобіль марки Mercedes-Benz GLE, ринкова вартість якого становить приблизно 2,5 мільйона гривень.

Хакеру оголошено про підозру за ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем, електронних комунікаційних мереж); ч. 1 ст. 361-1 (Створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального Кодексу України - резюмували у відомстві.

Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі Вінницький міський суд вирішує питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Гроші за вподобайки: нова схема онлайн-шахраїв

Встановлено, що чоловік почав займатися злочинною діяльністю в 2017 році. А з 2021 року перейшов до масового фішингу. За попередніми даними, у такий спосіб він "заробив" щонайменше 3,5 мільйона гривень.

Постраждалими через його дії стали жителі Сполучених Штатів Америки та Канади.

Доповнення

Слідчі з'ясували, що 31-річний мешканець Вінничини створив шкідливе програмне забезпечення для викрадення персональних даних з операційної системи Android.

Отриману конфіденційну інформацію зловмисник надалі використовував для зламу акаунтів сервісів Google.

Для поширення свого вірусу хакер створив та адміністрував кілька сайтів, де пропонував користувачам безкоштовно завантажити різноманітне програмне забезпечення

Після встановлення модифікованих чоловіком програм, комп’ютери жертв інфікувалися шкідливим програмним кодом. У такий спосіб зловмисник отримував доступ до банківських рахунків, систем онлайн-банкінгу та інших персональних даних.

У подальшому підозрюваний продавав викрадені дані особам, зацікавленим у привласненні заощаджень жертв. Із замовниками зловмисник контактував через російський номер телефону. Оплату отримував у біткоїнах і виводив кошти на свою банківську картку та картку дружини.

Кіберполіція викрила організовану групу шахраїв, які заробляли на «працевлаштуванні» людей за кордоном

Відомо, що до своєї діяльності вінничанин залучив спільників з даркнету, особи яких наразі встановлюються.

Нагадаємо

У Києві судитимуть групу шахраїв, які через Telegram-канали ошукали понад 100 потерпілих на 400 тисяч гривень. Вони створили та адміністрували Telegram-канали, де пропонували підписникам робити "інвестиції" у казино та отримувати надвисокі прибутки.