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Закон о безопасности работников на рабочем месте требует доработки: в ФПУ объяснили, почему просят президента наложить вето

Киев • УНН

 • 12984 просмотра

Рада приняла законопроект №10147, но профсоюзы заявили о рисках для досрочных пенсий и трудовых гарантий. Они просят президента наложить вето.

Закон о безопасности работников на рабочем месте требует доработки: в ФПУ объяснили, почему просят президента наложить вето

Верховная рада 12 октября проголосовала в целом за законопроект о безопасности и здоровье работников на работе. Документ должен урегулировать вопросы охраны труда в соответствии с европейскими подходами. В то же время в Федерации профсоюзов Украины подчеркивают необходимость доработки принятой редакции, чтобы новые правила не привели к сужению трудовых прав и гарантий.

В ФПУ объяснили, что во время подготовки документа в 2024–2025 годах над ним работала трехсторонняя рабочая группа с участием представителей профсоюзов, работодателей и государства. Однако в итоге закон приняли в редакции 2023 года, без учета предложений, выработанных в ходе последующего обсуждения. По мнению профсоюзной стороны, это создает риски для прав работников, в частности тех, кто работает в тяжелых, вредных и опасных условиях.

Именно поэтому профсоюзы в составе Совместного представительного органа, объединяющего все репрезентативные объединения профсоюзов в Украине, обратились к президенту Украины с призывом наложить вето на закон и вернуть его на доработку. В то же время в ФПУ подчеркивают важность качественного обновления законодательства в сфере безопасности труда и отмечают готовность присоединиться к дальнейшей работе над изменениями, которые позволят учесть европейские подходы и одновременно сохранить надлежащий уровень защиты работников.

О предостережениях профсоюзов, необходимых изменениях в документе и дальнейших шагах Федерации профсоюзов Украины УНН поговорил с заместителем председателя Федерации профсоюзов Украины Василием Андреевым.

Какие основные риски профсоюзы видят в принятой редакции законопроекта № 10147?

Прежде всего, это угроза отмены права на досрочную пенсию для работников, которые десятилетиями работают в тяжелых, вредных и опасных условиях труда. Речь идет, в частности, о людях, работающих у металлургических печей, под землей, в производстве электроэнергии, на химических и нефтегазовых предприятиях.

Так называемые Списки № 1 и № 2 производств, профессий и работ, дающие право на льготную пенсию, имеют критическое значение для работников, которые подверглись ущербу для здоровья из-за длительной занятости на вредных и опасных работах. Они заработали право на льготную пенсию, отдав работодателю годы своей жизни в плохих условиях труда. Теперь работодатель должен компенсировать Пенсионному фонду дополнительные расходы на досрочные пенсии.

Это имеет большое значение для миллионов людей, которые, согласно официальной статистике, работают в условиях, не соответствующих государственным санитарно-гигиеническим нормам.

Какие еще трудовые гарантии могут оказаться под угрозой в случае вступления закона в силу?

Помимо досрочных пенсий, право на которые имеет четко определенная категория работников, чьи рабочие места аттестованы соответствующими комиссиями, для людей, работающих во вредных условиях, законодательством предусмотрены и другие меры по уменьшению негативного воздействия на здоровье. Это сокращенная продолжительность рабочего дня и недели, дополнительные перерывы гигиенического характера, лечебно-профилактическое питание, которое помогает уменьшить негативное воздействие вредных веществ на организм работников.

Такие гарантии обеспечивает работодатель, однако их закрепление в законе критически необходимо для практической реализации. Работники также имеют право на дополнительный отпуск для более продолжительного отдыха после работы во вредных условиях и на дополнительную заработную плату, которая начисляется сверх базовой ставки или должностного оклада.

Почему сохранение независимого профсоюзного контроля важно для безопасности работников?

Большой вызов для профсоюзов в вопросе защиты прав своих членов на безопасные и здоровые условия труда — размывание принятым законом права на общественный контроль и представительство профсоюзами своих членов перед работодателем.

Тысячи проверок на уровне предприятий позволяют выявлять проблемы в организации безопасности труда ещё до того, как произойдёт несчастный случай. Такие комиссии, комитеты или индивидуальные представители по вопросам безопасности труда должны иметь права и обязанности, определённые законом. Без надлежащих полномочий устранить опасности будет очень сложно, ведь одним из наиболее эффективных способов их выявления является независимая от работодателя идентификация рисков. Такую независимость могут обеспечить, в частности, профсоюзы.

Каких действий профсоюзы ожидают от президента и что будут делать, если закон будет подписан?

Совокупность проблем нового закона не ограничивается лишь обозначенными вызовами. Неопределённость относительно будущего регулирования сферы безопасности труда и здоровья работников на рабочем месте вызвала большую обеспокоенность в профсоюзной среде. Она достигла такого уровня, что некоторые отраслевые профсоюзы решили провести информационный пикет с призывом к президенту наложить вето на закон №10147. Акция запланирована на 29 октября.

Федерация профсоюзов Украины также направила в Офис Президента Украины предложение о встрече с представителями профсоюзов на национальном уровне. Цель встречи — разъяснить позицию профсоюзной стороны относительно закона, его содержания, а также прав и гарантий, которые им исключаются или могут быть размыты при практическом применении на рабочих местах.

Мы ожидаем, что представительскую группу лидеров Федерации профсоюзов Украины примет Офис Президента Украины в ближайшие дни.

Федерация профсоюзов Украины уже работает над разработкой изменений и дополнений к принятому закону, даже если президент Украины в конечном итоге его подпишет. Закон действительно нуждается в изменениях, которые усилят систему устранения рисков на рабочих местах, дадут работникам чёткое понимание их прав и гарантий и защитят людей, работающих в тяжёлых, вредных и опасных условиях и десятилетиями зарабатывавших стаж для досрочного выхода на пенсию.

Как ИИ меняет украинский рынок труда и почему профсоюзы готовятся к новым вызовам26.05.26, 16:55 • 48446 просмотров

Евгений Царенко

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