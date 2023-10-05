Захватчики углубляют порт Мариуполя, чтобы вывозить награбленное из Украины - спикер ВМС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Российские оккупанты углубляют порт Мариуполя, чтобы и дальше вывозить награбленное из Украины. Об этом в эфире национального телемарафона сказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает УНН.
По мнению представителя ВМС, россиянам нет смысла углублять порт Мариуполя именно для обеспечения вражеских группировок.
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«Возвращаясь к дноуглублению, я все же считаю, что это больше связано именно с гражданским судоходством. Если речь идет о логистическом обеспечении именно военных, то у них есть большие десантные корабли, не требующие большой глубины, которые могут фактически выходить на берег, и этих единиц у них еще 8 штук. Поэтому это связано именно с потребностью и в дальнейшем вывозить награбленное с украинских территорий", – отметил Дмитрий Плетенчук.
«россияне, видимо, хотят перестраховаться, потому что уже даже до них дошло, что этому так называемому Крымскому мосту там не место. И мы неоднократно подчеркивали, что его там не будет», - добавил спикер.
Напомним
российские оккупанты пытаются установить прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком.