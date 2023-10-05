Загарбники поглиблюють порт Маріуполя: вигадують нові способи вивозити награбоване з України - ВМС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Російські окупанти поглиблюють порт Маріуполя, щоб і надалі вивозити награбоване з України. Про це в ефірі національного телемарафону сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає УНН.
На думку речника ВМС, росіянам немає сенсу поглиблювати порт Маріуполя саме для забезпечення ворожих угрупувань.
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«Повертаючись до днопоглиблення, я все ж таки вважаю, що це більше пов’язано саме з цивільним судоходством. Якщо мова йде про логістичне забезпечення саме військових, то у них є великі десантні кораблі, які не потребують великої глибини, які можуть фактично виходити на берег, і цих одиниць у них ще 8 штук. Тому це пов'язано саме з потребою і надалі вивозити награбоване з українських територій", – зазначив Дмитро Плетенчук.
«росіяни, мабуть, хочуть перестрахуватися, тому що вже навіть до них дійшло, що цьому так званому Кримському мосту там не місце. І ми неодноразово наголошували на тому, що його там не буде», - додав речник.
Нагадаємо
Російські окупанти намагаються встановити пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком.