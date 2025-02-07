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Зафиксировано движение вражеских дронов над Украиной: какие области под угрозой

Зафиксировано движение вражеских дронов над Украиной: какие области под угрозой

Киев  •  УНН

 • 2784 просмотра

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Воздушные Силы ВСУ сообщают об активном движении ударных БпЛА в разных регионах Украины. Беспилотники движутся через Черниговскую, Киевскую, Житомирскую, Харьковскую, Полтавскую, Кировоградскую, Сумскую, Николаевскую и Одесскую области.

Вражеские БпЛА движутся в нескольких направлениях  Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Украина снова под ударом вражеских беспилотников. В ночь на 6 февраля зафиксировано активное движение ударных БпЛА в разных регионах страны. 

По последним данным, группы дронов продвигаются из Черниговской области на запад, а также из Киевской области в сторону Житомирской области. Замечена активность на границе Полтавской и Черниговской областей с последующим курсом на Киевщину. 

Не осталась в стороне и восточная часть страны: несколько групп БпЛА зафиксировано в направлении Харьковской области, в частности с Полтавщины. Также движение беспилотников наблюдается на Кировоградщине, где они направляются на запад. 

Кроме того, новые вражеские дроны заходят с северного направления через Сумскую область в сторону Черниговской области. В южных регионах зафиксировано движение БпЛА из Николаевской области в направлении Одесской области. 

Населению рекомендуется соблюдать меры безопасности и находиться в укрытиях.

российский БпЛA летит из Днепропетровской области в направлении Донецкой29.02.24, 22:40 • 29490 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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