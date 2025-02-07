Зафиксировано движение вражеских дронов над Украиной: какие области под угрозой
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщают об активном движении ударных БпЛА в разных регионах Украины. Беспилотники движутся через Черниговскую, Киевскую, Житомирскую, Харьковскую, Полтавскую, Кировоградскую, Сумскую, Николаевскую и Одесскую области.
Вражеские БпЛА движутся в нескольких направлениях Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Украина снова под ударом вражеских беспилотников. В ночь на 6 февраля зафиксировано активное движение ударных БпЛА в разных регионах страны.
По последним данным, группы дронов продвигаются из Черниговской области на запад, а также из Киевской области в сторону Житомирской области. Замечена активность на границе Полтавской и Черниговской областей с последующим курсом на Киевщину.
Не осталась в стороне и восточная часть страны: несколько групп БпЛА зафиксировано в направлении Харьковской области, в частности с Полтавщины. Также движение беспилотников наблюдается на Кировоградщине, где они направляются на запад.
Кроме того, новые вражеские дроны заходят с северного направления через Сумскую область в сторону Черниговской области. В южных регионах зафиксировано движение БпЛА из Николаевской области в направлении Одесской области.
Населению рекомендуется соблюдать меры безопасности и находиться в укрытиях.
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