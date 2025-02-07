Зафіксовано рух ворожих дронів над Україною: які області під загрозою
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про активний рух ударних БпЛА у різних регіонах України. Безпілотники рухаються через Чернігівську, Київську, Житомирську, Харківську, Полтавську, Кіровоградську, Сумську, Миколаївську та Одеську області.
Ворожі БпЛА рухаються в кількох напрямках України. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Україна знову під ударом ворожих безпілотників. У ніч на 6 лютого зафіксовано активний рух ударних БпЛА у різних регіонах країни.
За останніми даними, групи дронів просуваються із Чернігівщини на захід, а також із Київщини у бік Житомирської області. Помічено активність на межі Полтавської та Чернігівської областей із подальшим курсом на Київщину.
Не залишилася осторонь і східна частина країни: кілька груп БпЛА зафіксовано у напрямку Харківської області, зокрема з Полтавщини. Також рух безпілотників спостерігається на Кіровоградщині, де вони прямують на захід.
Крім того, нові ворожі дрони заходять із північного напрямку через Сумщину у бік Чернігівської області. У південних регіонах зафіксовано рух БпЛА з Миколаївщини у напрямку Одещини.
Населенню рекомендується дотримуватися заходів безпеки та перебувати в укриттях.
російський БпЛA летить з Дніпропетровської області в напрямку Донецької29.02.24, 22:40 • 29564 перегляди