Зафіксовано рух ворожих дронів над Україною: які області під загрозою

Ворожі БпЛА рухаються в кількох напрямках України. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Україна знову під ударом ворожих безпілотників. У ніч на 6 лютого зафіксовано активний рух ударних БпЛА у різних регіонах країни.

За останніми даними, групи дронів просуваються із Чернігівщини на захід, а також із Київщини у бік Житомирської області. Помічено активність на межі Полтавської та Чернігівської областей із подальшим курсом на Київщину.

Не залишилася осторонь і східна частина країни: кілька груп БпЛА зафіксовано у напрямку Харківської області, зокрема з Полтавщини. Також рух безпілотників спостерігається на Кіровоградщині, де вони прямують на захід.

Крім того, нові ворожі дрони заходять із північного напрямку через Сумщину у бік Чернігівської області. У південних регіонах зафіксовано рух БпЛА з Миколаївщини у напрямку Одещини.

Населенню рекомендується дотримуватися заходів безпеки та перебувати в укриттях.

російський БпЛA летить з Дніпропетровської області в напрямку Донецької