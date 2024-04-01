За сутки рф нанесла 22 ракетных удара, 79 авиационных атак, 97 залповых обстрелов

За прошедшие сутки произошло 53 боевых столкновений. рф нанесла 22 ракетных и 79 авиационных ударов. Совершено 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

За сутки произошло 53 боевых столкновений, в результате которых россияне нанесли 22 ракетных и 79 авиационных ударов, а также осуществили 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

За прошедшие сутки населенные пункты украинских областей - Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской - были подвергнуты авиационным ударом.

Более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей были подвергнуты артиллерийскому огню.

Ситуация на направлениях:

Волынский и Полесский: без существенных изменений.

Северский и Слобожанский: враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

Купянское направление: противник штурмовых действий не вел

Лиманский: ВСУ отбили 3 атаки противника в районах населенных пунктов Донецкой области.

Бахмутский: Защитники отбили 8 атак россиян в Донецкой и Луганской областях.

Авдеевский: Силы обороны отбили 13 атак врага в районах населенных пунктов Донецкой области.

Новопавловский: оккупанты 22 раза пытались прорвать оборону наших войск.

Ореховский: Украинские военные отбили 2 атаки противника в районах Донецкой и Запорожской областей.

Херсонский: враг совершил 2 безуспешных штурма позиций ВСУ.

Добавим

Авиация Сил обороны осуществила удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 зенитно-ракетных комплексах противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции радиоэлектронной борьбы и 1 артиллерийскому средству противника.

Воздушные Силы предупреждают об атаках вражеских беспилотников в Сумской и Харьковской областях