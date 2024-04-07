За сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 88 авиационных атак, 71 залповый обстрел

За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений. рф нанесла 10 ракетных и 88 авиационных ударов. Осуществлен 71 обстрел из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

За сутки произошло 57 боевых столкновений, в результате которых россияне нанесли 10 ракетных и 88 авиационных ударов, а также совершили 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Поэтому были зафиксированы авиационные удары по населенным пунктам Сумской, Харьковской, Луганской и Запорожской областей. Кроме того, от артиллерийского обстрела пострадали более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на направлениях:

Волынский и Полесский: без изменений.

Северский и Слобожанский: оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах.

Купянский: противник штурмовых действий не вел.

Лиманский: ВСУ отбили 7 атак вражеских войск в районах населенных пунктов Донецкой области.

Бахмутский: Украинские защитники отбили 14 атак россиян в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

Авдеевский: армия Украины отбили 5 атак врага в районах населенных пунктов Донецкой области.

Новопавловский: противник 21 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Ореховский: Силы защиты отбили 2 атаки рф в районах Донецкой и Запорожской областей

Херсонский: оккупанты совершили 6 безуспешных штурмов позиций ВСУ.

Добавим

Авиация Сил обороны осуществила удары по 14 районам сосредоточения вражеского личного состава, вооружения и военной техники, а также по одному зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделения ракетных войск нанесли удары по 2 районам сосредоточения вооружения и военной техники, 1 пункту управления беспилотными летательными аппаратами (БпЛА), 1 артиллерийской системе и 1 станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали движение групп БпЛА с Херсонщины через Днепропетровскую область в северном направлении