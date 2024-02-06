За минувшие сутки произошло 126 боевых столкновений, ВСУ отбили 114 вражеских атак - Генштаб ВСУ
По данным Генерального штаба Украины, за минувшие сутки произошло 126 боевых столкновений: российские войска нанесли 7 ракетных ударов, 35 авиаударов и 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Уникальные кадры: полярники впервые показали птенцов антарктических пингвинов
Украинские полярники обнародовали первое видео антарктических пингвинов и их птенцов, гнездящихся на острове Бут вблизи исследовательской станции "Академик Вернадский".
Мэр Риги Вилнис Кирсис и его заместитель прибыли в Украину
Мэр Риги и его заместитель прибыли в Киев 6 февраля.
Оккупанты на ВОТ просят кремль прислать больше учителей из-за нехватки кадров
Российские оккупанты в пожаловались Кремлю на нехватку учителей и попросили прислать на временно оккупированные территории больше преподавателей русского языка, литературы и истории.
рф заставляет собственные предприятия отдавать деньги "для поддержки сво"
Руководство курского завода "Электроагрегат" потребовало от рабочих финансовой поддержки "для нужд сво".
Президент Казахстана объявил об отставке правительства страны
Президент Казахстана Токаев объявил об отставке правительства и назначил исполняющего обязанности премьер-министра Романа Скляра.
Шольц и Атталь спорят о торговом соглашении между ЕС и МЕРКОСУР
Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Франции Габриэль Атталь во время пресс-конференции в Берлине выразили разногласия относительно заключения торгового соглашения ЕС с южноамериканским блоком МЕРКОСУР.
Иран начал строительство четвертого ядерного реактора в Исфахане
Иран начал строительство четвертого ядерного реактора в центральном городе Исфахан с целью создания мощного источника нейтронов для научных применений.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев, чтобы обсудить вопросы безопасности и поддержки Украины со стороны ЕС.
Историческое решение: Европарламент и Совет ЕС утвердили создание Украинского фонда на 50 миллиардов евро
Европарламент и Совет ЕС согласовали создание Украинского фонда в размере 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет для поддержки усилий Украины по восстановлению, реконструкции и модернизации.