За минувшие сутки произошло 126 боевых столкновений, ВСУ отбили 114 вражеских атак - Генштаб ВСУ

За последние сутки в Украине произошло 126 боевых столкновений. российские силы нанесли 7 ракетных и 35 авиационных ударов, а также совершили 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

За минувшие сутки произошло 126 боевых столкновений. россияне нанесли 7 ракетных и 35 авиационных ударов, а также совершили 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В результате террористических атак врага ранено гражданское население, а жилые дома и другая инфраструктура подверглись разрушениям.

Авиационные удары были направлены на ряд населенных пунктов разных областей, в частности Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей.

Более 110 населенных пунктов оказались под артиллерийским огнем.

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Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций, поэтому на разных направлениях конфликта украинские войска отбили 114 атак россиян.

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