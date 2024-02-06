За минувшие сутки произошло 126 боевых столкновений, ВСУ отбили 114 вражеских атак - Генштаб ВСУ

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
  •  114757 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
  •  130998 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
  •  125283 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
  •  135024 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  243816 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  337972 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  326962 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  287235 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  280793 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  229911 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

За минувшие сутки произошло 126 боевых столкновений, ВСУ отбили 114 вражеских атак - Генштаб ВСУ

По данным Генерального штаба Украины, за минувшие сутки произошло 126 боевых столкновений: российские войска нанесли 7 ракетных ударов, 35 авиаударов и 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  15672 просмотра
За минувшие сутки произошло 126 боевых столкновений, ВСУ отбили 114 вражеских атак - Генштаб ВСУ

Уникальные кадры: полярники впервые показали птенцов антарктических пингвинов

Украинские полярники обнародовали первое видео антарктических пингвинов и их птенцов, гнездящихся на острове Бут вблизи исследовательской станции "Академик Вернадский".

УНН Lite •   •  13107 просмотра
Уникальные кадры: полярники впервые показали птенцов антарктических пингвинов

Мэр Риги Вилнис Кирсис и его заместитель прибыли в Украину

Мэр Риги и его заместитель прибыли в Киев 6 февраля.

Политика •   •  21126 просмотра
Мэр Риги Вилнис Кирсис и его заместитель прибыли в Украину

Оккупанты на ВОТ просят кремль прислать больше учителей из-за нехватки кадров

Российские оккупанты в пожаловались Кремлю на нехватку учителей и попросили прислать на временно оккупированные территории больше преподавателей русского языка, литературы и истории.

Война •   •  23477 просмотра
Оккупанты на ВОТ просят кремль прислать больше учителей из-за нехватки кадров

рф заставляет собственные предприятия отдавать деньги "для поддержки сво"

Руководство курского завода "Электроагрегат" потребовало от рабочих финансовой поддержки "для нужд сво".

Война •   •  39714 просмотра
рф заставляет собственные предприятия отдавать деньги "для поддержки сво"

Президент Казахстана объявил об отставке правительства страны

Президент Казахстана Токаев объявил об отставке правительства и назначил исполняющего обязанности премьер-министра Романа Скляра.

Политика •   •  23341 просмотра
Президент Казахстана объявил об отставке правительства страны

Шольц и Атталь спорят о торговом соглашении между ЕС и МЕРКОСУР

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Франции Габриэль Атталь во время пресс-конференции в Берлине выразили разногласия относительно заключения торгового соглашения ЕС с южноамериканским блоком МЕРКОСУР.

Экономика •   •  24024 просмотра
Шольц и Атталь спорят о торговом соглашении между ЕС и МЕРКОСУР

Иран начал строительство четвертого ядерного реактора в Исфахане

Иран начал строительство четвертого ядерного реактора в центральном городе Исфахан с целью создания мощного источника нейтронов для научных применений.

Политика •   •  20086 просмотра
Иран начал строительство четвертого ядерного реактора в Исфахане

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев, чтобы обсудить вопросы безопасности и поддержки Украины со стороны ЕС.

Война •   •  20753 просмотра
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев

Историческое решение: Европарламент и Совет ЕС утвердили создание Украинского фонда на 50 миллиардов евро

Европарламент и Совет ЕС согласовали создание Украинского фонда в размере 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет для поддержки усилий Украины по восстановлению, реконструкции и модернизации.

Экономика •   •  16449 просмотра
Историческое решение: Европарламент и Совет ЕС утвердили создание Украинского фонда на 50 миллиардов евро