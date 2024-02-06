За минулу добу відбулося 126 бойових зіткнень, ЗСУ відбили 114 ворожих атак - Генштаб ЗСУ

Упродовж останньої доби в Україні відбулося 126 бойових зіткнень. російські сили нанесли 7 ракетних та 35 авіаційних ударів, а також здійснили 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

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За минулу добу відбулося 126 бойових зіткнень. росіяни завдали 7 ракетних та 35 авіаційних ударів, а також здійснили 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок терористичних атак ворога поранено цивільне населення, а житлові будинки та інша інфраструктура зазнали руйнувань.

Авіаційні удари були спрямовані на ряд населених пунктів різних областей, зокрема Харківської, Луганської, Донецької та Запорізької областей.

Понад 110 населених пунктів опинилися під артилерійським вогнем.

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Сили оборони надалі продовжують утримання позицій, відтак на різних напрямках конфлікту українські війська відбили 114 атак росіян.

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