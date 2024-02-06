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За минулу добу відбулося 126 бойових зіткнень, ЗСУ відбили 114 ворожих атак - Генштаб ЗСУ

За минулу добу відбулося 126 бойових зіткнень, ЗСУ відбили 114 ворожих атак - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 27190 перегляди

За даними Генерального штабу України, за минулу добу відбулося 126 бойових зіткнень: російські війська завдали 7 ракетних ударів, 35 авіаударів та 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Упродовж останньої доби в Україні відбулося 126 бойових зіткнень. російські сили нанесли 7 ракетних та 35 авіаційних ударів, а також здійснили 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

За минулу добу відбулося 126 бойових зіткнень. росіяни завдали 7 ракетних та 35 авіаційних ударів, а також здійснили 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок терористичних атак ворога поранено цивільне населення, а житлові будинки та інша інфраструктура зазнали руйнувань.

Авіаційні удари були спрямовані на ряд населених пунктів різних областей, зокрема Харківської, Луганської, Донецької та Запорізької областей.

Понад 110 населених пунктів опинилися під артилерійським вогнем.

Додамо

Сили оборони надалі продовжують утримання позицій, відтак на різних напрямках конфлікту українські війська відбили 114 атак росіян.

Генштаб: кількість знищених окупантів наближається до 390 тисяч05.02.24, 08:17 • 32663 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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