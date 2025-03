Европейская миссия BepiColombo приближается к Меркурию

Детали

После пролета возле Венеры в августе, орбитальный аппарат приблизится к Меркурию в 23:34 UTC 1 октября (в 2:34 2 октября по киевскому времени). Он будет пролетать над планетой на высоте около 200 км, делая снимки и собирая научные данные, которые позволят ученым "впервые почувствовать вкус основной миссии".

BepiColombo состоит из двух орбитальных аппаратов, которые будут доставлены на орбиты вокруг планеты с помощью модуля в 2025 году. Планетарный орбитальный аппарат ЕКА и магнитосферный орбитальный аппарат Агентства аэрокосмических исследований Японии (JAXA) будет изучать все аспекты этой загадочной планеты от ее ядра до процессов на поверхности, магнитного поля и экзосферы, чтобы лучше понять происхождение и эволюцию планеты.

BepiColombo летит с ночной стороны, поэтому первые снимки будут сделаны после близкого сближения и отправлены в субботу утром.



Что было ранее

Европейско-японский космический зонд BepiColombo с космодрома Куру во Французской Гвиане стартовал к Меркурию 20 октября 2018 года.

