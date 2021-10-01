Европейская миссия BepiColombo приближается к Меркурию
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Зонд BepiColombo первой европейской миссии к Меркурию, совместной с Японией, осуществит первый из шести облетов планеты сегодня ночью, а потом выйдет на орбиту - в 2025 году, пишет УНН со ссылкой на сообщение Европейского космического агентства (ESA).
Детали
После пролета возле Венеры в августе, орбитальный аппарат приблизится к Меркурию в 23:34 UTC 1 октября (в 2:34 2 октября по киевскому времени). Он будет пролетать над планетой на высоте около 200 км, делая снимки и собирая научные данные, которые позволят ученым "впервые почувствовать вкус основной миссии".
BepiColombo состоит из двух орбитальных аппаратов, которые будут доставлены на орбиты вокруг планеты с помощью модуля в 2025 году. Планетарный орбитальный аппарат ЕКА и магнитосферный орбитальный аппарат Агентства аэрокосмических исследований Японии (JAXA) будет изучать все аспекты этой загадочной планеты от ее ядра до процессов на поверхности, магнитного поля и экзосферы, чтобы лучше понять происхождение и эволюцию планеты.
BepiColombo летит с ночной стороны, поэтому первые снимки будут сделаны после близкого сближения и отправлены в субботу утром.
Что было ранее
Европейско-японский космический зонд BepiColombo с космодрома Куру во Французской Гвиане стартовал к Меркурию 20 октября 2018 года.
In the meantime, here are the details of our first #MercuryFlyby tomorrow night, 23:34UT 1 Oct. We're flying in from the nightside, so first images will be taken a few minutes and a few hundred kilometres after close approach & sent back during Sat AM.
https://t.co/GMaTcbHlqy pic.twitter.com/I4qFFGL7mV