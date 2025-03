Європейська місія BepiColombo наближається до Меркурія

Деталі

Після прольоту біля Венери в серпні, орбітальний апарат наблизиться до Меркурія о 23:34 UTC 1 жовтня (о 2:34 2 жовтня за київським часом). Він буде пролітати над планетою на висоті близько 200 км, роблячи знімки і збираючи наукові дані, які дозволять вченим "вперше відчути смак основної місії".

BepiColombo складається з двох орбітальних апаратів, які будуть доставлені на орбіти навколо планети за допомогою модуля в 2025 році. Планетарний орбітальний апарат ЄКА і магнітосферний орбітальний апарат Агентства аерокосмічних досліджень Японії (JAXA) вивчатимуть усі аспекти цієї загадкової планети від її ядра до поверхневих процесів, магнітного поля і екзосфери, щоб краще зрозуміти походження і еволюцію планети.

BepiColombo летить з нічного боку, тому перші знімки будуть зроблені після близького зближення і відправлені у суботу зранку.



Що було раніше

Європейсько-японський космічний зонд BepiColombo з космодрому Куру у Французькій Гвіані стартував до Меркурія 20 жовтня 2018 року.

In the meantime, here are the details of our first #MercuryFlyby tomorrow night, 23:34UT 1 Oct. We're flying in from the nightside, so first images will be taken a few minutes and a few hundred kilometres after close approach & sent back during Sat AM.



https://t.co/GMaTcbHlqy pic.twitter.com/I4qFFGL7mV

— Bepi (@ESA_Bepi) September 30, 2021