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Европейские газовые компании предупредили Еврокомиссию о рисках прекращения транзита газа через Украину

Европейские газовые компании предупредили Еврокомиссию о рисках прекращения транзита газа через Украину

Киев  •  УНН

 • 9171 просмотра

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Газовые компании из четырех стран ЕС предупредили Еврокомиссию о рисках прекращения транзита газа через Украину. Словакия ведет переговоры с «Газпромом», но ЕК отказывается от участия в обсуждении.

Основной покупатель газа в Словакии SPP и группы из Венгрии, Австрии и Италии предупредили Европейскую комиссию во вторник, 17 декабря, о рисках прекращения транзита природного газа через Украину. Об этом пишет Euractiv, передает УНН.

Словакия, которая получает газ из россии по трубопроводам в Украине, ведет переговоры о том, чтобы не прекращались поставки российского газа после того, как в конце года закончится срок действия транзитного контракта между Киевом и москвой.

"Декларация, которую мы подготовили в SPP, призвана поддержать продолжение транзита газа через территорию Украины и сохранение ее газовой инфраструктуры", - говорится в заявлении главы SPP Войтеха Ференца.

"Это наиболее выгодное решение не только для потребителей газа в Европе, но и для самой Украины", - сказал Ференц.

SPP заявила, что ее декларацию подписали словацкий трубопроводный оператор Eustream, венгерские группы MVM и MOL, а также отраслевые ассоциации из Италии, Австрии и Венгрии.

Декларацию направили председателю Комиссии Урсуле фон дер Ляйен, "чтобы она из первых рук узнала об угрозе энергетической и экономической безопасности в нашем регионе", - сказал Ференц.

Во вторник пресс-секретарь Еврокомиссии заявил, что они получили заявление групп, но не ведут переговоров о продлении транзитного контракта и не заинтересованы в сохранении транзита российского газа через Украину.

"Комиссия не поддерживает никаких дискуссий о продлении контракта или другие решения по сохранению транзитных потоков и не участвовала ни в каких переговорах по этому поводу", - сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос по электронной почте.

Словакия заявила, что в следующем году европейские страны и компании могут потребовать около 15 миллиардов кубометров российского газа через Украину.

Во вторник министр экономики Словакии Дениса Сакова провела очередной раунд переговоров с российским концерном "Газпром".

Поскольку вариантов маршрутов стало меньше, потеря поставок через украинский транзит станет ударом для таких покупателей, как Словакия. В случае SPP компания заявила, что потеря поставок с востока будет стоить ей дополнительных 150 миллионов евро из-за более высоких транзитных сборов. Расходы для всего словацкого рынка составят 220 миллионов евро.

На фоне возобновившихся опасений относительно поставок российского газа, эталонный голландский контракт на поставку газа в первый месяц подорожал во вторник более чем на 5%.

Вице-премьер Молдовы Олег Серебрян сообщил "Радио Молдова", что обсуждал с киевскими чиновниками возможность транзита российского газа через Украину после окончания срока действия действующего соглашения, но считает, что этот вопрос закрыт.

Молдова обсуждает с российским газовым гигантом "Газпром" поставки газа, в частности, в сепаратистский регион Приднестровья, и предлагает поставлять российский газ по трубопроводам, которые проходят через Турцию, Болгарию и Румынию.

Никакого соглашения пока не достигнуто, отмечает Euractiv. 

Дополнение

Украина неоднократно заявляла, что не будет продлевать соглашение о транзите газа. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил решение Украины не продлевать соглашение с россией о транзите газа, срок действия которого истекает в конце этого года, и призвал европейские страны снизить свою зависимость от российского газа.

Шмыгаль заявил в понедельник, что Украина готова согласиться на соглашение, позволяющее транзитировать газ через ее территорию, при условии, что он не российского происхождения.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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