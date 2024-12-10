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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Если бы Украина вступила в НАТО, война закончилась бы и безопасность Европы была бы сильнее - посол Франции

Если бы Украина вступила в НАТО, война закончилась бы и безопасность Европы была бы сильнее - посол Франции

Киев  •  УНН

 • 4639 просмотра

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Посол Франции Гаэль Весьер заявил, что вступление Украины в НАТО прекратило бы войну и усилило безопасность Европы. Однако решение должно быть общим для всех стран-членов Альянса.

Война с Россией закончилась бы, если бы Украина вступила в НАТО и безопасность Европы была бы сильнее. Однако-это должно быть общее решение стран-членов Альянса.

Такое мнение высказал чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Гаэль Везьер во время презентация результатов социологического опроса "Внешняя политика и безопасность. Настроения украинского общества", передает корреспондент УНН.

Франция очень поддерживает движение Украины в НАТО, у нас с этим нет проблем, но правда в том, что это должно быть общее решение стран-членов НАТО. То есть может быть ситуация, когда вступление в НАТО в короткой перспективе не произойдет. Было бы здорово сделать-это быстро, но надо учесть ситуацию и думать о треке два. Я бы сказал, что Украина была бы в большей безопасности с НАТО. Если бы Украина вступила в НАТО, то война бы закончилась и безопасность Европы была бы сильнее. Это то, во что мы верим, но это должно быть общее решение членов НАТО

- заявил Весьер.

На вопрос, Что подразумевается под треком два, Весьер ответил: 

Вам надо мыслить шире, что означают гарантии безопасности в том мире в котором мы живем…

Дополнение

3 декабря в заявлении МИД говорилось, что учитывая опыт Будапештского меморандума, Украина не согласится ни на какие альтернативы полноправного членства в НАТО.

9 декабря Президент Владимир Зеленский заявил, что собирается позвонить в ближайшее время президенту Джо Байдену и поднять вопрос о приглашении Украины в НАТО.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква сообщал, что разговоры о получении уже на данном этапе приглашения Украины в НАТО будут продолжаться в дальнейшем и абсолютно со всеми партнерами, всеми 32 членами Альянса.

Politico со ссылкой на собственные источники сообщало, что Германия, США - не единственные страны которые блокируют приглашение для Украины к вступлению в НАТО. Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания также сопротивляются.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
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sloveniiaСловения
frantsiyaФранция
belgiyaБельгия
ispaniyaИспания
germaniyaГермания
dzho-baidenДжо Байден
slovakiyaСловакия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина