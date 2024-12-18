ЕС выделит Украине более 18 млрд евро из замороженных активов рф в 2025 году - Урсула фон дер Ляйен

ukenru
Эксклюзив
Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт
11:44 • 55181 просмотра

Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник
 • 107056 просмотра

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник

Эксклюзив
Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС
 • 108099 просмотра

Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно
 • 103745 просмотра

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно

Эксклюзив
Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах
 • 108704 просмотра

Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах

Эксклюзив
В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента
 • 150092 просмотра

В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента

Эксклюзив
С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии
 • 149168 просмотра

С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей
 • 165638 просмотра

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей

Эксклюзив
Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
 • 168369 просмотра

Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

Эксклюзив
Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
 • 164651 просмотра

Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сын Анджелины Джоли получил важную должность в ее новом фильме в Париже

Сын Анджелины Джоли получил важную должность в ее новом фильме в Париже

 • 103329 просмотра
Не убедили: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс попали в скандал из-за «рабочего происхождения»

Не убедили: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс попали в скандал из-за «рабочего происхождения»

10:56 • 77840 просмотра
Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

11:06 • 105947 просмотра
Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

14:07 • 37265 просмотра
НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

14:21 • 63498 просмотра
публикации
НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

14:21 • 63498 просмотра
Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

11:06 • 105947 просмотра
АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

 • 125960 просмотра
Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

 • 131187 просмотра
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

 • 173138 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп появился на публике с новой прической: в сети отреагировали

Трамп появился на публике с новой прической: в сети отреагировали

14:39 • 21156 просмотра
Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

14:07 • 37265 просмотра
Не убедили: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс попали в скандал из-за «рабочего происхождения»

Не убедили: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс попали в скандал из-за «рабочего происхождения»

10:56 • 77840 просмотра
Сын Анджелины Джоли получил важную должность в ее новом фильме в Париже

Сын Анджелины Джоли получил важную должность в ее новом фильме в Париже

 • 103329 просмотра
Голливудский актер Том Круз получил высшую награду Военно-морских сил США

Голливудский актер Том Круз получил высшую награду Военно-морских сил США

 • 109815 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

ЕС выделит Украине более 18 млрд евро из замороженных активов рф в 2025 году - Урсула фон дер Ляйен

ЕС выделит Украине более 18 млрд евро из замороженных активов рф в 2025 году - Урсула фон дер Ляйен

Киев  •  УНН

 • 10471 просмотра

Read in English

Урсула фон дер Ляйен объявила о начале выплаты кредита в рамках обязательства G7 с января. ЕС предоставит Украине 13 млрд евро из Фонда и более 18 млрд евро из замороженных российских активов.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в январе начнет перечислять свою часть кредита в размере до 35 миллиардов евро в рамках обязательства G7. Это более 18 миллиардов евро на 2025 год.  Об этом она сказала в среду в Европарламенте, пишет УНН.

Детали

МВФ оценил дефицит финансирования Украины в более чем 42 миллиарда долларов США на 2025 год. Но мы восполняем этот дефицит вместе с нашими партнерами из G7 и международными финансовыми учреждениями. Наш Союз в следующем году внесет 13 миллиардов евро из Фонда для Украины. И с января мы начнем перечислять свою часть кредита G7, финансируемого за счет доходов от замороженных российских активов. Это более 18 миллиардов евро на 2025 год

- заявила Урсула фон дер Ляйен. 

По ее словам, помощь обеспечит Украине экономическую и финансовую стабильность до конца 2025 года, а также освободит фискальное пространство страны для закупки военного оборудования.

"Другими словами, стратегия Путина загнать Киев в финансовую пропасть полностью провалилась", - добавила президент Еврокомиссии.

Напомним 

Совет ЕС принял пакет помощи Украине, включающий до 35 млрд евро макрофинансовой помощи и механизм поддержки погашения кредитов до 45 млрд евро. Средства будут поступать из прибылей от замороженных российских активов.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ЭкономикаполитикаНовости Мира
yevropeiskii-parlamentЕвропейский парламент
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляйен
ukrainaУкраина