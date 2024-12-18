ЕС выделит Украине более 18 млрд евро из замороженных активов рф в 2025 году - Урсула фон дер Ляйен
Киев • УНН
Урсула фон дер Ляйен объявила о начале выплаты кредита в рамках обязательства G7 с января. ЕС предоставит Украине 13 млрд евро из Фонда и более 18 млрд евро из замороженных российских активов.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в январе начнет перечислять свою часть кредита в размере до 35 миллиардов евро в рамках обязательства G7. Это более 18 миллиардов евро на 2025 год. Об этом она сказала в среду в Европарламенте, пишет УНН.
Детали
МВФ оценил дефицит финансирования Украины в более чем 42 миллиарда долларов США на 2025 год. Но мы восполняем этот дефицит вместе с нашими партнерами из G7 и международными финансовыми учреждениями. Наш Союз в следующем году внесет 13 миллиардов евро из Фонда для Украины. И с января мы начнем перечислять свою часть кредита G7, финансируемого за счет доходов от замороженных российских активов. Это более 18 миллиардов евро на 2025 год
По ее словам, помощь обеспечит Украине экономическую и финансовую стабильность до конца 2025 года, а также освободит фискальное пространство страны для закупки военного оборудования.
"Другими словами, стратегия Путина загнать Киев в финансовую пропасть полностью провалилась", - добавила президент Еврокомиссии.
Напомним
Совет ЕС принял пакет помощи Украине, включающий до 35 млрд евро макрофинансовой помощи и механизм поддержки погашения кредитов до 45 млрд евро. Средства будут поступать из прибылей от замороженных российских активов.