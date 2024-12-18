ЕС выделит Украине более 18 млрд евро из замороженных активов рф в 2025 году - Урсула фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в январе начнет перечислять свою часть кредита в размере до 35 миллиардов евро в рамках обязательства G7. Это более 18 миллиардов евро на 2025 год. Об этом она сказала в среду в Европарламенте, пишет УНН.

Детали

МВФ оценил дефицит финансирования Украины в более чем 42 миллиарда долларов США на 2025 год. Но мы восполняем этот дефицит вместе с нашими партнерами из G7 и международными финансовыми учреждениями. Наш Союз в следующем году внесет 13 миллиардов евро из Фонда для Украины. И с января мы начнем перечислять свою часть кредита G7, финансируемого за счет доходов от замороженных российских активов. Это более 18 миллиардов евро на 2025 год - заявила Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, помощь обеспечит Украине экономическую и финансовую стабильность до конца 2025 года, а также освободит фискальное пространство страны для закупки военного оборудования.

"Другими словами, стратегия Путина загнать Киев в финансовую пропасть полностью провалилась", - добавила президент Еврокомиссии.

Напомним

Совет ЕС принял пакет помощи Украине, включающий до 35 млрд евро макрофинансовой помощи и механизм поддержки погашения кредитов до 45 млрд евро. Средства будут поступать из прибылей от замороженных российских активов.