Взрывы в Киеве: в столице работала ПВО
Киев • УНН
В ночь на 21 июля в Киеве и в окрестностях Ирпеня были слышны взрывы. Воздушные силы объявили ракетную опасность из-за взлета МиГ-31К и массированной атаки вражеских БпЛА.
В Киеве в ночь на понедельник, 21 июля, были слышны взрывы. Об этом сообщает УНН.
Детали
Звуки взрывов прозвучали в южной части столицы. Их также было слышно на окраинах Ирпеня.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работают силы ПВО, и призвал граждан находиться в укрытиях.
Тем временем Воздушные силы (ВС) предупредили о ракетной опасности по всей стране.
Зафиксирован взлет МиГ-31К
Уже в 00:52 там объявили об отбое угрозы по МиГ-31К, в то же время подчеркнули, что продолжается массированная атака вражеских ударных БПЛА.
"Полтава, Кривой Рог, Борисполь, Бердичев - находитесь в укрытиях!", - призвали в ВС.
Напомним
По данным мониторинговых ресурсов, в ночь на 21 июля Россия вывела из Новороссийска в Черное море подводную лодку, способную нести до 6 ракет "Калибр". Также зафиксирован взлет Ту-95 с аэродрома "Оленья" и более 110 вражеских БПЛА в воздушном пространстве Украины.
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