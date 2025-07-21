Взрывы в Киеве: в столице работала ПВО

В Киеве в ночь на понедельник, 21 июля, были слышны взрывы. Об этом сообщает УНН.

Детали

Звуки взрывов прозвучали в южной части столицы. Их также было слышно на окраинах Ирпеня.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работают силы ПВО, и призвал граждан находиться в укрытиях.

Тем временем Воздушные силы (ВС) предупредили о ракетной опасности по всей стране.

Зафиксирован взлет МиГ-31К - сообщили в ВС.

Уже в 00:52 там объявили об отбое угрозы по МиГ-31К, в то же время подчеркнули, что продолжается массированная атака вражеских ударных БПЛА.

"Полтава, Кривой Рог, Борисполь, Бердичев - находитесь в укрытиях!", - призвали в ВС.

Напомним

По данным мониторинговых ресурсов, в ночь на 21 июля Россия вывела из Новороссийска в Черное море подводную лодку, способную нести до 6 ракет "Калибр". Также зафиксирован взлет Ту-95 с аэродрома "Оленья" и более 110 вражеских БПЛА в воздушном пространстве Украины.

На Сумщине в результате атаки российского БПЛА погибла женщина 78 лет